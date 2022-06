Viveiro se entrega a un muy esperado Resurrection Fest tras el paréntesis de dos años

Tras dos años de paréntesis por las restricciones, el Resurrection Fest, uno de los festivales más importantes de España para los seguidores de la música metal, rock y punk, iniciaba este miércoles su programación en la localidad mariñana de Viveiro.

El programa arrancaba con una serie de conciertos de bienvenida desde las cuatro y media de la tarde.

Desde hoy y hasta el domingo, las actuaciones se sucederán en los cuatro escenarios del recinto, con música desde de las dos de la tarde hasta la madrugada.

Este jueves se subirán al escenario principal los miembros de la mítica banda Judas Priest, así como Hamlet, Opeth, Sepultura, Spiritbox y Vita Imana; mientras que en el escenario Ritual actuarán bandas como Vomitory, Dark Funeral o Benighted.

En el Chaos estarán True Mountains, Misconduct o Morning Again. En el cuarto, Desert, estarán Me and That Man, Wiegedood o Me Fritos and Gimme Cheetos, según informa Efe al respecto.

Rise Against, Sabaton y Jinjer, así como Caliban, Our Hollow Our Home y Free City, actuarán este viernes, día 1 de julio, a partir las tres y media de la tarde, en el escenario principal del certamen.

Por los demás pasarán bandas como Ill Niño, Amenra, Lionheart, Kids of Rage, Seek ‘em All o Skontra.

El sábado, el escenario principal acogerá la actuación de Skunk DF, Dagoba, Beyond the Black, Crossfaith, Mastodon y Gojira, mientras que Leaving Mars, Eon, Sound of Silence, Gaerea, Bloodbath y Master Boot Record ofrecerán su música al público en el segundo.

En el tercero estarán We Exist Even Death, Grippers, The Broken Horizon, Svalbard, Blowfuse y Moscow Death Brigade; mientras que Bulls on Parade, Toudra, Planet Of Zeus, The Picturebooks, Wills Drummond, Sharon Stoner y Acidproyect actuarán en el cuarto.

Korn actuará el domingo en el escenario principal, que compartirá con bandas como Bring me the Horizon, Heaven Shall Burn, Stick to your Guns, Electric Callboy o Deadly Apples.

En el Ritual estarán Mind Driller, Mosh, Bloodhunter, As Everything Unfolds, Infected Rain, Angelus Apatrida y Enforced; en el Chaos actuarán Grima, Golpe Radikal, Ruxe Ruxe, Belvedere, Doyle y Knocked Loose.

En el Desert lo harán Kaleikia, Elephant Riders, The Dry Mouths, Frutería Toni, Ciclonautas, Phil Campbell y My Sleeping Karma.

En los dos últimos años, la aportación de la Diputación de Lugo para esta cita musical bajó hasta los 40.000 euros por edición, pero en esta ocasión la institución provincial aporta 150.000 euros con un contrato de patrocinio.

La diputada provincial de Turismo y portavoz socialista, Pilar García Porto, recordó que la Diputación “apostó claramente desde el principio” por respaldar este festival.