Escritores e ilustradores achegan a súa obra a biblioteca do instituto de Baio no Mes do Libro

A Biblioteca do IES Maximino Romero de Lema, de Baio (Zas), celebrará o Mes do Libro con seis encontros literarios con escritores e e ilustradoras. O ciclo comezará o martes, 2 de abril, coa visita de Francisco Castro, quen conversará co alumando de 2º de ESO sobre o seu libro A historia de Sara. O venres, día 5, será a quenda do filólogo vimiancés Xosé María Rei Lema, quen achegará a Antoloxía Poética. Enrique Labarta Pose aos estudantes de 1º de Bacharelato.

Marilar Aleixandre será a convidada o día 8 de abril para compartir co club de lectura de adultos a súa obra As malas mulleres. O día 15, Irene Mira impartirá un obradoiro de ilustración para alumnos de 1º de ESO, e o día 17, Violeta Meléndrez (@littera_lupa) achegará aos estudantes de 3º de ESO e de FP Básica I ao mundo das bookstgramers.

O Mes do Libro no instituto baiés rematará cun encontro literario con Irene Regal Jul, autora dos libros A malferida e Tecendo redes, os cales compartirá co estudantado de 1º de Bacharelato e Ciclo Medio.