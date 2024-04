Noia celebra del 25 al 28 la fiesta de San Marcos, con Feira Cabalar, foliadas y un tributo a Sabina

El Concello de Noia dio a conocer este viernes la programación de las fiestas de San Marcos, que se celebrarán del 25 al 28 de abril e incluyen la tradicional Feira Cabalar.

El jueves 25 por la mañana habrá una exposición de maquinaria agrícola en la calle Escultor Ferreiro y en Porta da Vila, y a las 10.00 se inaugurará la Feira Cabalar en San Lázaro. A mediodía se oficiará la misa solemne con procesión en Santa Cristina de Barro. La verbena la amenizará la orquesta París de Noia.

El viernes 26 habrá concierto de la Banda de Música de Noia a las 18.00 en la Praza da Constitución; concierto de Xisco Feijóo a las 21.30 en O Tapal; y verbena con la orquesta New York. El sábado 27 habrá hinchables para los más pequeños en la rúa do Curro; concierto en O Tapal a las 21.30 con Flow del Norte, Boomers y el tributo a Sabina de Los del pirata cojo; y verbena con Metrópolis. Ya el domingo 28 tendrán lugar dos foliadas con grupos de la zona (a las 11.00 y a las 17.00) y la actuación de Trobeiros da Ponte a las 20.00 en la rúa do Curro.