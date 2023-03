O centro de depósito de residuos do Punto Limpo de Ames rexistrou 702 entradas en xaneiro de 2023. Durante o pasado mes destaca a achega de 2.940 quilogramos de equipos eléctricos e electrónicos, 400 quilogramos de pneumáticos fóra de uso e 96 unidades de tubos fluorescentes e outras lámpadas. O Punto Limpo, inaugurado en xaneiro de 2007, está situado na rúa das Hedras, no parque empresarial do Milladoiro, e abre de luns a sábado de 9.00 a 15.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas.

O número de veciñas e veciños que fan uso do Punto Limpo para depositar alí os seus residuos segue incrementandose, xa que cada vez hai máis consciencia da importancia que ten facer un uso correcto dos refugallos que non se poden depositar nos colectores convencionais. Deste xeito, durante o pasado mes de xaneiro realizáronse unhas 702 entradas no servizo. Concretamente, a veciñanza amesá depositou 2.940 quilogramos de equipos eléctricos e electrónicos, 100 quilogramos (2 metros cúbicos) de envases baleiros contaminados, 400 quilogramos de pneumáticos fóra de uso (67 unidades), 75 quilogramos de baterías de chumbo (5 unidades), 3 metros cúbicos de roupa, 100 metros cúbicos de voluminosos e 12 quilogramos de pilas (arredor de 420 unidades). Ademais, rexistrouse a entrada de 96 unidades de tubos fluorescentes e outras lámpadas, 20 metros cúbicos de escombro, outros 30 metros cúbicos de plásticos, 30 metros cúbicos de metais, 118 quilogramos de pintura, 100 metros cúbicos de madeira, 9 metros cúbicos de papel e 78 unidades de aerosois. Cómpre engadir tamén os aceites, 83 litros de aceite vexetal e 45 litros de motor. O Concello de Ames puxo en marcha varias campañas de concienciación nos últimos anos. Durante o 2020 as Concellarías de Servizos Básicos e de Transición Ecolóxica realizaron a campaña Non nos merecemos isto. Trátase dunha campaña de sensibilización para concienciar á veciñanza sobre a importancia de depositar os voluminosos (mobles e aveños) no Punto Limpo. Esta iniciativa sumouse a outras campañas como Cada cousa no seu sitio! ou Así Non. Lévaos ao Punto Limpo #CoidaAmes, postas en marcha anteriormente. O Punto Limpo está situado na rúa das Hedras do polígono Novo Milladoiro e ata alí pode achegarse toda a veciñanza para desfacerse de aqueles obxectos e materiais que non van aos colectores convencionais de materiais orgánicos, inorgánicos, vidro ou papel. Recentemente ampliou o seu horario, e ofrece atención de luns a sábado en horario de mañá e de tarde. Así, o Punto Limpo abre seis días á semana. As persoas que teñan calquera dúbida poden informarse chamando ao teléfono 981 53 66 88. Os voluminosos deben entregarse no Punto Limpo. Outra opción é chamar aos números de teléfono 981 19 12 40 ou 639 10 76 38, para acordar unha data e un lugar, coa finalidade de depositalos xunto ao contedor máis próximo, para que posteriormente se realice a súa recollida.