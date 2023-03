No fue una declaración de guerra, sino de intenciones, pero en la concentración protagonizada este viernes en Ribeira por cientos de percebeiros llegados de diversos puntos de la costa gallega para exigir que se proteja su recurso frente a una extracción de mejilla (cría de mejillón) que ven abusiva, el ambiente era parecido al de una guerra fría en la que los mensajes de fuerza y unidad se intercalaban con el llamamiento al diálogo para lograr un consenso que beneficie a todos, también a los bateeiros.

El conflicto no es nuevo. Se remonta a los años 80. Pero cíclicamente se recrudece los años que hay poca fijación de mejilla en las rocas.

El detonante fue el decreto de 2019 con el que la Xunta marcó zonas de exclusión para proteger el percebe con la aspiración de buscar el equilibrio entre la supervivencia de esta especie y la extracción de mejilla. Los bateeiros rechazan ese decreto y ven amenazada su actividad con las restricciones de zonas para extraer mejilla. Los percebeiros rechazan abrir más tramos costeros a la mejilla en detrimento del percebe y aseguran que los mejilloneros esquilman las rocas, por lo que exigen el cumplimiento de la normativa actual y que se respeten “escrupulosamente” los planes de gestión.

Este colectivo denuncia que la Xunta cedió a la presión del sector bateeiro al permitirle saltarse la normativa aprobada y abrir zonas que, a propuesta de las cofradías, se cerraran a la extracción de mejilla. Zonas tan valiosas como la de O Roncudo.

Los asistentes a la concentración (ante la delegación de la Consellería de Mar) portaban pancartas con lemas como O percebe non se toca; Percebe galego: respecto e igualdade; Consellería: aguanta firme cos plans de explotación; Alternativas para os bateeiros, restricións para os percebeiros; o Primeiro a explotación sostible dos recursos e despois o resto.

“Cuando los técnicos lo consideran necesario, no es que recomienden, es que imponen a los percebeiros una reducción de días o de topes de capturas. Vosotros necesitáis esas rocas para trabajar, igual que los mejilloneros las necesitan para llenar sus bateas. Pero, desde hace una década, el cultivo del mejillón está en línea ascendente. Cada año producen más. Por tanto, que bajen ellos su producción. Quizá las rocas están ya en un nivel de saturación tal que no dan abasto para las más de tres mil bateas con el sistema de cultivo que tienen”, dijo José Manuel Rosas, patrón mayor de Bueu.

“Dicen que las zonas que les dimos (para la extracción de mejilla) es como mandarlos al suicidio. ¿Dónde trabajáis vosotros, amarrados con cuerdas?”, señaló Rosas. “Entendemos los problemas que tienen los bateeiros para llenar sus bateas de mejilla. Pero en esas piedras también estamos nosotros. No podemos consentir que cada vez se quiten más trozos donde faenan los percebeiros”, añadió el patrón de Bueu.

Su homólogo de Aguiño, José Antonio Santamaría, dijo que “las zonas protegidas están avaladas por estudios de los técnicos. Y no entendemos cómo se siguen reduciendo. La mejilla se necesita además para que proteja al percebe”. Asimismo, anunció que “este es el primer paso de una hoja de ruta para defender nuestros intereses”. “No todos los bateeiros son iguales. Estamos dialogando con buena parte de ellos y tenemos que seguir. La salida no consiste en esquilmar las piedras”.

José Antonio Pérez, presidente de la Federación Galega de Confrarías, señaló que “antes no se sacaba tanto mejillón pequeño. Ahora ese sistema obliga a los bateeiros a reponer las cuerdas con más frecuencia. Así no desova tanto el mejillón y no hay tanta capacidad de abastecimiento de cría”. También él abogó por insistir en el diálogo y la negociación.

Quintana confía en que la mejilla sea más abundante en abril La conselleira do Mar, Rosa Quintana, dijo este viernes que espera que “las predicciones de los científicos” avalen que “en los próximos meses de abril o mayo” sea mayor la abundancia de mejilla en las rocas. Tras destacar que comprende las demandas de bateeiros y percebeiros y reconocer que “hay mucho nerviosismo”. “Este es un año excepcional en el que hubo poca fijación de mejilla hasta el momento. Todo apunta a que a partir del mes de abril o mayo va a aparecer más mejilla fijada en las rocas”, auguró. La titular de Mar informó que este jueves mantuvo otra reunión con representantes de las federaciones de cofradías en una mesa de trabajo en la que “se intenta buscar la compatibilidad entre las dos actividades para lograr una solución que contente a las dos partes, siempre y cuando se pueda garantizar que los dos recursos son posibles de mantener de cara al futuro”.



Por su parte, la DOP Mexillón de Galicia respalda las demandas de los productores, apela a la unidad del sector para garantizar el acceso a la mejilla y asiste “sorprendida a la toma de decisiones que impiden a los bateeiros acceder a los bancos del litoral en los que siempre se les permitió extraer la mejilla”.

