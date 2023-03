Luísa Feijóo, actual concejala de Benestar Social y número dos del PSOE de Ames en las pasadas elecciones municipales, concurrirá a los comicios de mayo al frente de una lista independiente bajo el paraguas de Espazo Común. La clave para tal decisión es que "tiña descontento, porque as cousas dentro da agrupación socialista non son o que se exterioriza, e a maioría das veces a militancia non ten importancia", destaca la aludida.

Además, Luisa Feijóo explica que hace unas semanas fue descartada de la candidatura socialista por el propio regidor, Blas García, aludiendo a la "ausencia de feeling" entre ambos. Y todo ello sin olvidar que, tras la marcha de mandatario José Miñones a la Delegación del Gobierno en 2021, fue desplazada desde su posición de número dos para gobernar Ames a favor del actual mandatario, que figuraba en tercera posición. Feijóo ya pidió la baja en el PSOE, y espera seguir formando parte del ejecutivo local como independiente "sempre que non me retiren as competencias". Tras ella se presentan como número dos Rosa Fernández; Mirela González en el tres; Rafael Castro, cuarto, y quinto Francisco Lamas. En lo que atañe a sus objetivos, los integrantes de la lista de Espazo Común por Ames dejan claro que rechazan el "modelo personalismo baseado nas afinidades" que, a su juicio, impregnaba al grupo socialista local, y también rehuyen de los "grandes edificios" en referencia a los proyectos estrella que brotan como setas en el municipio, "porque primeiro hai que humanizar, axeitar as beirarrúas, primar a accesibilidade, contar con boas zonas verdes e facer, en definitiva, unha contorna agradable para vivir, con servizos e ocio que non obriguen a desprazarse a Santiago", reseña Feijóo. Potenciar el turismo y tratar de forma individualizada las necesidades propias de los tres grandes espacio de la capital maiana (O Milladoiro, Bertamiráns y el rural) guiarán sus pasos para conseguir, según Lamas, "un gran Concello residencial, non dormitorio, con conciliación e calidade de vida".