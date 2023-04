Las nuevas tecnologías no son ajenas a los municipios de pequeño o mediano tamaño, y las recreaciones virtuales (en este caso, animadas) han llegado ya hasta los ayuntamientos de Oroso y Dubra. Allí han logrado darle vida, respectivamente, a la futura humanización de la avenida da Grabanxa y a la rehabilitación de A Tilleira de Bembire.

Comenzando por Oroso (constaban 7.500 habitantes el pasado año), fue el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González, el que se trasladaba hace escasos días hasta Sigüeiro para confirmar al regidor Luis Rey la inversión de casi medio millón de euros para “a execución do proxecto de humanización” de una de las arterias principales de la localidad: la avenida da Grabanxa. Se trata de una actuación con la que se conformarán grandes aceras.

En concreto, la mejora llegará al tramo que va desde la Praza da Foca hasta el colegio de Sigüeiro. Durará seis meses, e incluirá la reposicion los servicios de saneamiento y traída, además de actuarse en las entradas de garajes y pavimento. La recreación virtual, más esquemática que la valdubresa, recrea el vuelo de un dron sobre la extensión de esta calle, mostrando las nuevas farolas y aceras con peatones en movimiento.

En su visita, González comprometió también 400.000 € más para cofinanciar la ejecución del nuevo Centro Deportivo de Sigüeiro para el que, esperan, haya también una aportación económica de la Xunta.

LICITACIÓN. En cuanto al proyecto para Bembibre, la capital de Val do Dubra (3.800 vecinos en 2022), da un paso adelante la ansiada restauración del viejo complejo A Tilleira, que cobra vida gracias a la pericia de Jopasestudio. La iniciativa, que intentó llevar a la práctica el anterior regidor Antonio Negreira, pasa ahora por recuperar lo que se pueda de las antiguas instalaciones y darle continuidad a la vieja chimenea, un símbolo que identifica la propia entrada a la localidad desde Santiago. “A empresa encargada de redactar o proxecto de restauración da Fábrica da Tilleira acaba de facer entrega do proxecto constructivo, polo cal nos vindeiros días levarase a cabo a licitación da citada obra. Deste xeito poñerase en valor un dos símbolos do patrimonio dubrés, abrindo dita instalación a toda a veciñanza”, aportaban desde el gobierno de José Manuel Varela.

En este caso, los personajes también adquieren movimiento, si bien su caracterización y dinamismo están mucho más logrados, así como la integración con el paisaje circundante. Pero es que, además, la recreación se introduce dentro de los inmuebles, y se adapta a las distintas horas del día, aportando una panorámica nocturna del proyecto.