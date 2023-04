El vertido al río Tambre, provocado por la ruptura de una balsa de áridos de una cantera del municipio de Frades “no es contaminante” y “no afecta al abastecimiento ni a las especies”. Así lo afirmó ayer la Xunta, a través de Augas de Galicia, que asegura que el río vuelve poco a poco a la normalidad y que se siguen inspeccionando todas las zonas y municipios afectados.

Según los datos que manejaba este miércoles Augas de Galicia, el vertido de áridos al río Tambre no ha causado mortalidad en las especies ni contaminado el agua, por lo que no se ha visto afectado el abastecimiento de los ayuntamientos. Una situación que confirmaban también los responsables de la cantera de Frades, de la empresa Erimsa, que explicaron que la ruptura “se produjo por una filtración que no pudo ser contenida y en la que trabajamos para su total reparación”.

La ruptura de la balsa en cantera en el municipio coruñés se produjo en la noche del lunes y provocó un vertido sobre el regato Gaiteiro, cuyo caudal termina en el río Tambre cuyas aguas han corrido turbias a su paso por algunos concellos. La situación se produjo después de que el personal de la cantera no pudiese controlar las filtraciones de pluviales que almacenan para la limpieza de la piedra que extraen. La situación fue conocida después de que el Sindicato Labrego Galego la denunciase ante el 112.

Emergencias dio aviso a la Xunta y Augas de Galicia inició los controles de calidad para determinar la afectación del agua que da servicio a los ayuntamientos de Frades, O Pino, Oroso, Santiago, Trazo, Val do Dubra, Ames, A Baña, Negreira, Brión, Noia y Outes, que ya han tranquilizado a sus respectivas poblaciones.

Desde el Concello de Frades se llamaba también a la tranquilidad, ya que no habían detectado mortalidad en las truchas y “solo se han visto afectadas algunas leiras en las que el agua se llevó por delante algunas plantaciones”. Augas estuvo hasta última hora con las inspecciones.

PURÍN EN PISCIFACTORÍA. De nuevo ayer el 112 Galicia avisó a los ayuntamientos de Mesía y Frades por un vertido de purín en el río Samo. Las autoridades locales confirmaron que ninguno capta agua del curso afectado. Además, fueron informados tanto los agentes del Seprona y técnicos de Augas de Galicia y de la Consellería del Medio Ambiente, con el fin de iniciar las investigaciones y actuaciones necesarias para el restablecimiento y la protección de los espacios, así como para identificar el origen del vertido, posiblemente localizado en una explotación ganadera del vecino municipio de Frades. No obstante, según observaron los efectivos del GES de Curtis, que acudieron al lugar de los hechos, en Mesía el vertido alcanzó a una piscifactoria ubicada en el lugar de Berxa, en Olás, con la correspondiente pérdida de ejemplares.