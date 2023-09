Precisamente, desde la Xuntanza de Empresarios de Ames, XEA, su presidente, Jorge López, destaca que “o tempo dirá, pero a nós en principios parécenos ben a humanización”, ya que crea “un entorno agradable para que a xente pasee e entre nos comercios” gracias a la ampliación de aceras. También es consciente de las “pegas” de algunos profesionales por la reducción de estacionamientos, pero opina que es cuestión “de cambiar de mentalidade”, como pasó en otras ciudades, entre ellas la capital de Galicia.

En cuanto a las principales actuaciones a acometer, se cita la humanización de la calle mediante intervenciones que propicien una reducción de la velocidad de circulación en la travesía. Pero también la reordenación y optimación del espacio público, delimitando claramente el uso y las funciones de cada una de las zonas que debe constituir la calle, reduciendo además un carril de circulación al tráfico rodado (por cada uno de los sentidos con 3,5 m de ancho).

Igualmente, la intervención incluye la construcción de una mediana ajardinada de 3,3 metros de ancho entre la rúa do Rego y la de As Cartas, y de 2 metros de anchura en el resto de la travesía, sin olvidar que está prevista la ejecución de un carril bici de doble sentido de circulación con una anchura de 2,50 m, dispuesto junto a las aceras y con un espacio de entre 0,50 m y 0,80 m de ancho de separación con la calzada (habrá elementos separadores de carril en caucho con bandas reflectantes, que además protegerán a los ciclistas).

Otra de las mejoras incluidas consiste en la ampliación de la sección útil de las aceras, previa demolición de las actuales, para permitir la recuperación de espacio para el transeúnte, adaptándose al espacio disponible y conformando un itinerario peatonal accesible, donde la sección útil de las aceras no sea inferior a 4 metros. Se ejecutará una glorieta en la intersección de la rúa Figueiras y la rúa Curcuxa, y una calzada anular giratoria en la intersección con la rúa Castelao y la Rúa Madalena que permitan el giro a la izquierda del autobús. Reordenarán, a su vez, los cruces y accesos, con disposición de cambios de sentido –inexistentes en la actualidad a lo largo de la travesía– y mejorarán la comunicación entre ambos márgenes. Habrá pasos de peatones en la travesía con semáforos con pulsador, y se demolerá la pasarela peatonal sobre la N-550, de titularidad ministerial y que no se adecúa a la actual normativa de accesibilidad, con daños incluidos debido al impacto de algún vehículo.

En cuanto a la calzada, se acometerá un fresado completo del pavimento de rodadura y los aparcamientos, más extensión de mezcla bituminosa en caliente, repintado de la calzada y adaptación de la señalización horizontal y vertical. Se renueva también el pavimento de las glorietas existentes al inicio y final de la travesía, y se crearán zonas de estancia y esparcimiento peatonal.

Termina la adecuación con la disposición de zonas de carga y descarga y plazas de estacionamiento reservadas; mejora y consolidación de los ámbitos para las paradas de autobús; plantación de árboles; reposición de canalizaciones afectadas por las obras y las arquetas o pozos de registro dañados o en mal estado; y renovación del alumbrado público, más obras complementarias.

El objeto del proyecto es potenciar un entorno urbano más sostenible, inclusivo y accesible, en la línea de la Estrategia Estatal por el uso de la Bicicleta. Estas actuaciones se financiarán con cargo al Programa de mejora de entornos urbanos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dotado con 105 millones (sin IVA) de los fondos europeos NextGenerationEU.

Izquierda y nacionalistas destacan la “boa nova” mientras el Partido Popular cree que se retrocede “a los años 80”

El regidor a afirma que es la mayor inversión de una administración y aplaude a la plataforma y a Miñones

Tras confirmarse la noticia, y pendiente de publicarse en el BOE la licitación, los partidos de Ames ya se han pronunciado. Y sólo el PP cree que va a repercutir negativamente.

Así, el regidor Blas García (PSOE) subraya que “este investimento representa a inversión máis grande que fai unha administración no municipio. Destaca que es prioritario para los suyos “facer núcleos máis habitables, saudables e amables para a veciñanza”. Agradece el papel de la plataforma vecinal “coa que traballamos dende fai anos” y el del exalcalde José Miñones, “que foi sen dúbida o que lle deu o empurrón definitivo” al proyecto.

Por contra, la líder del PP, Oliva Agra, y en calidad de vecina de esta urbe, opina que “vamos a ir a un retroceso, a los años 80”, y se pregunta cómo se van a canalizar los 25.000 vehículos que se calculan circularán por apenas dos carriles. También duda de cómo afectará al aparcamiento, y por qué el presupuesto se redujo “de 7,8 a 5,1 millones”. Lamenta, además, que se hiciera una plataforma cuando gonernaba el PP, “y ahora en cambio no se consensúa nada con los propios vecinos”.

En cuanto al BNG, su líder David Santomil tiene muy claro que este “é un avance e unha moi boa nova”, que atribuye “ao traballo desenvolvido durante oito anos pola coalición de goberno” entre nacionalistas, socialistas y Podemos, destacando también el trabajo a nivel estatal. Se refiere, de la misma manera, “ás emendas que introduciu o Bloque nos orzamentos no Estado” para intentar avanzar en la humanización, con viaje a Madrid incluido para ejercer presión junto al diputado nacionalista Néstor Rego.

Y desde Espazo Común Ames, Luísa Feijóo incide en que “supón unha moi boa nova” que supondrá “un antes e un despois para o noso núcleo”. Sin embargo, pone sobre la mesa una serie de interrogantes, que resume en la participación de los administrados, por un lado, y por otro en la necesidad de alternativas para canalizar el tráfico a modo de variante.

“Botamos de menos que paralelamente a esta licitación non se busquen solucións alternativas” al tráfico diario que pasa por esa vía, “mais cando o Goberno central xa dixo non a liberalización da AP-9, o que, ao noso parecer e ao dos comerciantes afectados directa e indirectamente, cos que nos puxemos en contacto nos meses de abril/maio, é trasladar un problema de tráfico ao resto do núcleo”.

Por último, le preocupa, como a vecinos y comercio, la “falta de plazas de aparcamento que repercutirá de xeito negativo”, y cree que la licitación se hizo “ao marxe da veciñanza e da Plataforma”.