Vecinos de las comarcas compostelanas de todas las edades secundaron una nueva edición de la Limpeza Simultánea de Ríos organizada por Adega y financiada por Augas de Galicia el pasado fin de semana. El objetivo no fue tanto eliminar todo rastro de desperdicio, sino divulgar la movilización para cuidar los cauces fluviales y concienciar a la sociedad de la necesidad de que estén bien conservados. En total, y a falta de algunas notificaciones, la organización da por bueno que en Galicia fulminaron 6.000 kg de residuos, y que en el entorno santiagués se elevaron a 1.518 kilos por parte de once colectivos.

Así, unos 800 vecinos de toda Galicia se lanzaron a recorrer los cauces para representar la necesidad de cuidar el entorno, y no emplearlo como vertedero. Su labor se extendió por 54 ayuntamientos, diez de ellos del entorno compostelano (donde lograron superar este domingo la tonelada y media de basura fluvial). Así, en cada localidad la actividad fue coordinada por diferentes entidades, desde asociaciones ecologistas, culturales e incluso fundaciones hasta centros de enseñanza o ayuntamientos, superando las sesenta.

En Área tomaron parte la Asociación pola Defensa do Val do Liñares, con 15 de sus miembros movilizados para depejar de residuos en río Liñares de A Estrada (se hicieron con 500 kilos); en Ames fue el Aula da Natureza del Concello la que movilizó a 27 personas, que fulminaron 200 kilos en los cursos del Ameneiral, Anduriña y Rego dos Pasos; Carballo contó con 4 miembros y simpatizantes de Adega, que eliminaron 300 kilos del río anllóns; en Catoira, la ANPA As Lombas y Ecoloxistas de Catoira distribuyeron a 16 personas por el río Catoira, recogiendo cien kilos (no constan datos del Concello, que también tenía previsto sumarse); la fundación Montescola de Lousame colaboró con 23 voluntarios, aunque apenas se hicieron con 8 kilos de basura en el rego da Silva; en Negreira y A Baña fue un año más la Asociación Cultural Afonso Eanes, esta vez junto a AC Son Terra, los que movilizaron a seis personas por los cauces del tambre y el Barcala (setenta kilogramos); en Rianxo la asociación vecinal de O Araño sumó 140 kilogramos en el río Te gracias a 13 colaboradores, al tiempo que en Tordoia se encargaron 8 simpatizantes de la asociación Brisa do Quenllo de eliminar 150 kilos de restos en el cauce del Lengüelle. Y, por último, media docena de miembros de Muíño Didáctico de Campaña fulminaron cincuenta kilos de basura desperdigados por el río Valga.

Según la organización, en esta cita se recogieron desechos muy variados, y como siempre abundaron los plásticos, así como botellas, garrafas, bolsas o sacos. Pero también aparecieron ruedas, cristales y latasasí como pilas, restos de madera, muebles, ferralla, señales de tráfico, escombros, sartenes o deshumificadores. Se retiraron uralitas, ropa o calzado, con especial atención hacia las toallitas húmedas para higiene personal, que volvieron a aparecer en abundancia junto con las compresas y tampones o mascarillas.

“É preciso reflexionar sobre o uso destes artigos, e aínda máis sobre o lugar que empregamos para desfacernos deles, xa que ao tiralos polo retrete rematan nos nosos ríos contaminando os cauces e ribeiras”, apuntaban en Adega, recordando que el Proxecto Ríos lleva en marcha desde el año 2005 gracias a la financiación de Augas de Galicia y l a Confederación Hidrográfica Miño-Sil.