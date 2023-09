La XVI Limpieza Simultánea Móllate polos Ríos, organizada por el Proxecto Ríos de Adega, arrancará este domingo 24 con la participación de sesenta entidades de un total de 55 ayuntamientos de toda Galicia, de los cuales una decena –el 18,1 por ciento del total– integran alguna de las comarcas de Área de Compostela. Por su parte, los centros educativos que toman parte lo harán en una jornada distinta y pendientes de las condiciones metereológicas.

Así, se movilizarán voluntarios de asociaciones, ayuntamientos, colectivos ecologistas o centros de enseñanza entre otros, para “coidar os nosos ríos e concienciar á sociedade da necesidade de que estean ben conservados” en una jornada de voluntariado ambiental y concienciación social. Asimismo, se intenta dar a conocer el importante papel de estos cursos naturales, mostrar sus problemáticas así como fomentar iniciativas que permitan a la ciudadanía el mantenimiento y la mejora de los ecosistemas fluviales mediante unas herramientas que garanticen su participación.Todos los que se sumen recibirán además unos maillots –con el lema de la limpieza incluido– de forma gratuita.

Así, se centrarán en retirar desperdicios de los principales ríos de sus municipios la Asociación pola Defensa do Val do Liñares, que se moviliará en A Estrada junto al Concello. En Ames se encargará el Aula da Natureza local, mientras que en Carballo serán los miembros y simpatizantes de Adega los que hagan lo propio. La lista continúa en Catoira, un año de la mano de la ANPA As Lombas y Ecoloxistas de Catoira junto con el Concello, al tiempo que en Lousame se encargará la fundación Montescola; en Negreira y A Baña la Asociación Cultural Afonso Eanes y AC Son Terra; en Rianxo la asociación vecinal de O Araño; en Tordoia la asociación Brisa do Quenllo y en Valga Muíño Didáctico de Campaña. En Santiago actuarán Adega Compostela y la asociación vecinal Río Sarela.

Otras localidades

Completan la lista de ayuntamientos donde habrá colectivos que constan en la iniciativa medioambiental el de A Cañiza, A Coruña, A Guarda, A Merca, Allariz, Ares, Betanzos, Baamonde, Cangas, Carral, Castro de Rei, Cenlle, Cesuras, Fene, Foz, Gondomar, Lugo, Marín, Meis, Moaña, Navia de Suarna, Nigrán, O Cervo, O Grove, Ourense, A Poboa de Trives, Parada de Sil, Ponteareas, Pontevedra, Porriño, Rábade, Ribadumia, Salceda de Caselas, San Sadurniño, Sarria, Seoane do Courel, Sober, Soutomaior, A Teixeira, Xunqueira de Ambía, Tomiño, Verín, Vilalba y, para concluir, Viveiro. Asimismo, entre la lista de 19 administraciones municipales colaboradoras (la mayoría de ellas ya citados en las distintas comarcas) se incluye también a la de Teo.

La limpieza simultánea Móllate polos Ríos lleva en marcha desde el año 2007, y este año promueve la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. y Augas de Galicia. Forma parte del Proxecto Ríos,coordinado na Galiza por Adega, un programa de educación y voluntariado ambiental “que ten a finalidade de dar a coñecer o importante papel dos cursos fluviais, amosar as súas problemáticas así como fomentar iniciativas que permitan á cidadanía o mantemento e a mellora dos ríos mediante ferramentas que garantan a súa participación”, apuntan desde la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza.