Andrés, el chaval de 12 años de la localidad de Cebei (Val do Dubra), tendrá que seguir caminando casi tres kilómetros al día sin aceras ni iluminación para poder acudir y volver al CPI de Bembibre desde la parada de Lesta . Esta es la decisión de sus padres, tras recabar información en el centro educativo y constatar que la Xunta le había asignado la parada en el lugar que solicitaron –a 200 metros de su casa–, pero “incluida en una ruta de autobús que dista unos 15 kilómetros de nuestro domicilio”. Además, su madre Alejandra Abalo incide en que “entre la parada de Cebei y la siguiente habría unos 10 kilómetros y el total de la ruta serían unos 40”.

La Xunta, sin embargo, asegura no sólo que les dio una solución a la problemática derivada de la peligrosidad del camino inicial hacia la marquesina, sino que Mobilidade puso a su disposición “unha parada no lugar exacto no que foi solicitada pola familia”, dando solución “ás necesidades do escolar” en su objetivo de “facilitar as condicións de acceso” de Andrés. Y en cuanto al tiempo que emplea el autocar, deja claro que el trayecto tiene “unha duración aproximadas de 40 minutos dende que o alumno sube ao autobús e chega ao centro”, lapso “moi inferior aos 60 minutos de traxecto máximo contemplados pola normativa para os servizos escolares, como acontece no resto de servizos escolares”.

Las dos partes, Administración y familia, no se ponen de acuerdo ni siquiera en la hora en la que pasa el servicio, ya que el padre de Andrés afirma que se personó el pasado lunes a las 08.40 horas en la nueva parada designada, “y por allí no pasó ningún autobús, por lo que tuvo que llevar al niño al lugar Lesta a coger el bus, como los días anteriores”. Frente a ello, en Mobilidade afirman que la hora designada eran las 08.20, si bien los vecinos recuerdan que no se les precisó en modo alguno, ni a ellos ni tampoco a la dirección del CPI. “Ante esto, quiero mostrar mi disconformidad con esta solución, pues no tiene sentido ninguno que el niño vaya a un trayecto de 40 km durante una hora para llegar al instituto que está a 8 km del domicilio”, lamenta de nuevo la madre.

Pero, del mismo modo, tampoco hay acuerdo entre la distancia que debe de andar Andrés, ya que el Gobierno gallego cree que son “850 metros” que se cubrirían “en 11 minutos”, mientras que los progenitores hacen hincapié en que ronda el kilómetro y medio, y ponen sobre la mesa su peligrosidad. En Mobilidade terminan divulgando que ofrecieron dos alternativas, y que no es posible la modificación de otra ruta.