Transcurridos cien días desde la constitución de la corporación municipal elegida el 28-M, el Ejecutivo socialista de Ames, en minoría con 8 de los 21 concejales del pleno, hace balance de las primeras semanas de gestión marcadas por el inicio de una nueva etapa, tras la decisión de gobernar en solitario después de ocho años de gobiernos de coalición.

El alcalde, Blas García, valora estos cien días de forma “positiva” y muestra su “disposición” a llegar a acuerdos y “dialogar con todos” como, asegura, se ha hecho hasta ahora. “Somos un Goberno cooperativo que chegará a acordos con todos os grupos políticos, sempre e cando estes sexan beneficiosos para Ames”, indica. El regidor destaca que en este inicio de mandato se han visto ya “bos resultados” en áreas como la de Educación, “na que se cambiou o hábito de traballo e xa se realizaron xuntanzas coas Anpas no mes de xuño para organizar o traballo nos centros”. Subraya también las inversiones en los centros por casi 50.000 euros y actuaciones por más de un millón de euros en Obras y Servicios.

Pero si hay un aspecto en el que pone el acento el regidor amiense es en la “colaboración e o traballo institucional”. En este sentido, García destaca las inversiones previstas por la Xunta en el municipio: la mejora en el CEIP de Barouta, la ampliación del CEIP de Agro do Muíño o la licencia del futuro CEIP de O Milladoiro, así como la limpieza de franjas y viales por parte de la Dirección Xeral de Montes. En la misma línea, alude a la licitación del plan de humanización de O Milladoiro por 5,1 millones de euros, a la colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) o a los encuentros de trabajo con los concellos de Santiago, Val do Dubra y Teo.

Otro aspecto en el que incide el alcalde socialista es en las intervenciones y obras en el rural, como el parque infantil de Framil, que “seguirán sendo durante todo o mandato unha prioridade”.

García subraya también que en estos cien días el Gobierno en minoría “xestionou máis áreas con novas e novos resaponsables” y fue capaz de sacar adelante “todos os puntos” que se llevaron a pleno.

Como ejemplo, pone el pleno de septiembre en el que se aprobó por unanimidad la cuenta general de 2022, con un resultado presupuestario ajustado de 838.000 euros y un remanente de tesorería de 8 millones de euros.

De cara al futuro, el regidor sitúa como proyectos prioritarios el nuevo polígono empresarial de Bertamiráns, que tenga conexión directa con la autovía; la plaza de abastos, cubierta y con capacidad para albergar doce puestos; la creación de nuevas plazas de aparcamiento en O Milladoiro y Bertamiráns; el convenio con una entidad bancaria para la adjudicación de 68 viviendas de uso social, que será, señalan desde el Gobierno amiense, un acuerdo “histórico”; los proyectos de humanización de varias zonas de O Milladoiro y el complejo deportivo de la localidad, la más poblada del municipio, que estará situado junto al centro de salud.

PP: “buscaremos acuerdos con el PSOE pensando en el bien de los vecinos”

La portavoz del PP, Oliva Agra, defiende la “oposición constructiva” que está ejerciendo su partido. “No estamos en el Gobierno, pero nuestros votos nos dan la fuerza suficiente para buscar acuerdos pensando siempre en el bienestar de los vecinos”, afirma. Y por ello, incide, seguirán negociando pactos puntuales “que mejoren la calidad de vida de las personas que residen en Ames”, aunque “desde el BNG no se entienda, puesto que no hacen más que atacarnos”. Para Agra, el hecho de que el PSOE gobierne en minoría es una oportunidad que los populares no tuvieron en los ocho años de tripartito: “Ahora sí, no les queda más remedio que sentarse y negociar con nosotros. Y espero que se nos tenga en cuenta”. La líder del PP destaca, en este sentido, la aprobación de una modificación de crédito para arreglar el paseo fluvial de Bertamiráns, una vieja reivindicación de su partido. Por el contrario, cuestiona el plan de humanización de O Milladoiro, que ve como “un tremendo paso atrás”. De cara al futuro, avanza, seguirán intentando que se apruebe una rebaja de impuestos.

BNG: “O traballo resíntese: o modelo de ‘alcalde para todo’ non funciona”

Para el BNG, los 100 primeros días del Gobierno en minoría estuvieron marcados “polo pacto entre o alcalde e o PP”. A juicio de David Santomil, hay “un acordo na sombra cos populares” que se hizo efectivo en el propio pleno de organización. Reconoce que es “lexítimo”, pero entiende que supone una “anomalía política” que mientras a nivel estatal “estase a illar a un PP que pacta coa ultradereita”, en Ames “haxa acordo para repartirse dedicacións, para decidir que investimentos do mandato anterior deben ter continuidade e para establecer cales deben ser os novos proxectos”. Un ejemplo, dice, es la retirada de la partida para la senda peatonal de Trasmonte. “Vemos un PSOE que non sabe se quere seguir sendo un partido de esquerdas ou entregarlle a gobernabilidade do Concello ao PP”, subraya. A juicio de los nacionalistas, la gestión diaria se está “resentindo”, porque la dinámica en la que, afirman, entró el Gobierno del “alcalde para todo” trae problemas en el día a día. “Ese modelo non funciona e xa se veu na época de Santiago Amor e de Carlos Fernández”, zanja.

Espazo Común: “Están máis ocupados co anuncio e a foto que resolvendo problemas”

“Vemos un Goberno máis ocupado co anuncio e a foto que por resolver as necesidades da veciñanza”, asevera Luísa Feijoo, la única concejala de Espazo Común, sobre sus excompañeros de partido. Afirma que el Ejecutivo “dá bandazos e vai poñéndolle parches aos problemas segundo xurden”. La edil echa en falta otro talante: “Definíronse como un goberno de cooperación, pero non dialogan coas forzas de esquerda”. Por el contrario , Feijoo ve un Gobierno “continuista, que non ofrece proxectos novos”, salvo modificar el modelo de gestión de los comedores escolares, “pero sen aclarar que é o que queren facer”. En esta línea, critica que Blas García y su equipo “vivan de rendas” con proyectos que se fueron poniendo en marcha “sobre todo nos dous últimos anos do mandato anterior” y cuestiona que le estén saliendo “moi caros” a los amienses. Para Espazo Común, un Concello de las dimensiones de Ames “non pode ter un alcalde que se dedica a facer de todo, menos ser alcalde”. Se necesita, sostiene, un Gobierno que trabaje para resolver problemas como “o peche de comercios ou o mal estado das beirarrúas”.