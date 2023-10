La Confederación ANPAS Galegas divulga “innumerables queixas” de familias por lo que tildan de “caos no transporte escolar neste inicio de curso”. La mayoría de las protestas, además, se dan en Ferrolterra y Área compostelana. A su vez, en Educación aluden a las “melloras” del servicio y a que los técnicos vigilan para solventar unas incidencias que ven normales estos días.

“Falamos de retrasos sistemáticos, de até 15 ou 20 minutos, o que xa son palabras maiores; de nenas e nenos que quedan abandonados na parada porque non caben no autobús”, además de falta de aompañantes y “alumnado que viaxa de pé porque non hai asentos suficientes”, sin olvidar a los que llegan una hora antes.

Así, destacan los retrasos y falta de transporte o espacio en centros de enseñanza no obligatoria (IES As Telleiras, Terra de Trasancos, CPI de Atios o CRA de Narón). En el CEP de Ventín ven “falta de coidadora dun dos buses, e outro chega con retraso”, demoras que amplían al CEIP de Calo, y detectan falta de espacio en buses de los CPI de Vedra y Dubra.