Jesús. Fue, con diferencia, el nombre más repetido en la reunión entre el alcalde de Brión y los afectados por el proyecto para construir una central de bombeo en la parroquia de Cornanda. El motivo no es otro que el conocimiento de la zona que tiene este vecino, y el posible hallazgo de una falla en el terreno que podría echar por tierra los planes para multiplicar la producción eléctrica instalando una gran balsa de agua de 3.000 millones de litros, equivalente al consumo en el municipio de Rota durante un año. El regidor Pablo Lago, por su parte, se comprometió a poner en marcha un estudio geológico de cara a verificar si existe la citada grieta.

Esta fue la principal conclusión de la reunión celebrada este miércoles por la noche en el local social de la localidad, y a la que se sumaron unos sesenta vecinos, incluyendo miembros de la plataforma Non á balsa Cornanda-Tambre. El mandatario, junto con el asesor jurídico del Concello, ofrecieron a petición de los afectados explicaciones acerca de la visita a la localidad de una comitiva integrada por representantes de las dos empresas que se presentaron para construir dicha central, pero también de los municipios afectados (Negreira, Rois, Lousame y Noia) y Augas de Galicia. Además de los propios lugareños y entidades como Petón do Lobo. “O trámite de recoñecemento sobre o terreo foi unha especie de paripé, porque se ben aparece incluído na lei, non se fai con outras concesións de Augas de Galicia”, apuntaba el abogado, insinuando que se están intentando ceñir a la normativa escrupulosamente para así evitar problemas “porque saben que existe moita oposición”. Asimismo, planteó dudas sobre si acabarán enviando acta sobre dicha gestión.

El asesor insistió en que debe de inscribirse la plataforma para su constitución legal y que conste como parte interesada, algo que parece no es así hoy en día. En cuanto al estado de las alegaciones presentadas, la Administración gallega aún está en plazo para contestarlas, “porque o proceso digamos que aínda está en fase de pubertade” reseñó. La importancia de que la plataforma aparezca correctamente constituida reside en que “cando teñan os informes sectoriais, farán unha proposta de resolución e darán trámite de audiencia aos interesados”, dijo el letrado.

A su vez, el regidor se puso “a disposición dos veciños” y recogió su propuesta tanto de acometer informes sobre el terreno como también impulsar una moción en el pleno de forma conjunta, un requerimiento expreso que hicieron los vecinos para conocer qué opina cada partido.