La Guardia Civil y el Seprona investigan los daños causados por la retirada de un catamarán varado en playa de Area Maior, en el municipio coruñés de Muros, para la que utilizaron maquinaria pesada que atravesó el cordón dunar de una zona protegida.

La embarcación de bandera eslovaca apareció a principios de este mes en el arenal y el tripulante del velero fue rescatado en un naufragio en aguas de Estados Unidos.

La alcaldesa de Muros, María Lago, consultada por Europa Press, ha detallado que el concello tuvo conocimiento de lo que sucedía por el aviso de los trabajadores municipales y en el momento que recibieron la alerta llamaron a la Policía Local y a la Guardia Civil.

La alcaldesa también se movilizó hasta el punto y pudo constatar que "efectivamente" accedieron con las palas por el alto de la duna que es una zona protegida.

María Lago ha explicado que en el ayuntamiento "no recibieron ninguna solicitud", pero "sí" que les pidieron maquinaria. "Les dijimos que no porque la zona en la que las máquinas podrían pasar no se puede, que fue por donde pasaron y por las zonas en las que se podía bajar la maquinaria del Ayuntamiento no puede ir", ha puntualizado.

Además, ha señalado que aunque ellos le negaron la maquinaria, "no tienen competencia" para dar autorización de bajada a la playa.

"Hay mucho que esclarecer"

Por todo ello, el Concello de Muros ya puso los hechos en conocimiento de los servicios jurídicos para saber cual sería la categorización de lo ocurrido y están pendientes del informe sobre los daños causados y de sus dimensiones.

"Por lo que sabemos las fuerzas de seguridad evalúan ese daño producido ya que de la evaluación dependerá la categorización de lo que sucedió", ha explicado.

Esa es una zona donde anidan aves protegidas por lo que temen que se rompiese algún nido y las consecuencias de ello "son más graves". Por el momento, está todo en fase de estudio: "hay mucho que esclarecer".