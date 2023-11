Vuelve a la parroquia de Trasmonte (Ames) la tercera edición de la Feira do Monte Tanto Monte, Monte Tanto este sábado 25 y con la mira puesta en poner en valor el medio forestal y recuperar los oficios que se han ligado tradicionalmente a ese marco. Serán 17 los expositores confirmados de la capital maiana y resto de Galicia en una jornada en la que no faltarán las tradicionales castañas asadas o la música tradicional. En cuanto al acto institucional de apertura, será a las 12.30 h. incluyendo la actuación del quinteto de viento Brisa.

Así, de 11.30 a 19.30 horas, y bajo carpa, volverá el evento que tuvo que suspenderse a principios de mes por el mal tiempo. Entre los sectores presentes, no faltará el de la apicultura, con una exposición de colmenas tradicionales y modernas, así como de cata de mieles y otros productos apícolas. Y también estará representado en Ames el de la Castaña de Galicia, compartiendo su historia y la tradición con los asistentes. Los visitantes, de igual forma, podrán deleitarse con una gama de productos gastronómicos, desde roxóns y aceites gallegos hasta degustaciones de pan, miel, cerdo celta o miniburguers de carne de vaca grumete.

El edil de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo, destaca que “a Feira do Monte xa é un evento consolidado no concello, tal e como demostra que xa son os expositores os que lle preguntan ao Concello para vir á feira, e non ao revés como sucedeu ao comezo. Cada ano queremos engadir novas actividades para que sexa máis atractiva e para que sexa un referente entre os eventos nos que se promociona o monte e se pon en valor o rural”.

AUGE. Asimismo, la organización destaca su satisfacción por el auge que experimenta este evento, consolidándose “como unha actividade de outono dentro da programación do Concello de Ames”. Entre otros estands, y además de los mencionados, acudirán Rocigarcia Castrexa (agricultura), Silvereira (bisutería en madera), Comeluz (impresión gráfica en madera), Cabanas Rural (lana artesana enxebre), Jose Manuel Prado (artesano de la madera), Toxo Xel (cosmética natural), Panadería Xallas, Cienporcel (cerdo celta), Boibel (vivero forestal), Aceites Abril, Malas Herbas (joyería natural), Asociación Galega de Apicultura, Fento no vento (joyas naturales) y Casa Abelleira (roxóns).

De igual manera, se dará espacio a las artesanías, exposiciones de resinas y un apartado especial para la cosmética y tratamientos naturales, donde se mostrarán cremas, lociones y ungüentos terapéuticos. Y se sucederán demostraciones sobre trabajos de torneado de la madera con Jose Manuel Prado.

Por último, la cárnica Discarlux realizará una degustación de pequeñas hamburguesas (carne grumete) de 13.30 a 15.00 horas y, por la tarde, degustación de setas, de 18.00 a 19.00 horas, a cargo de Manuel Rey, del restaurante Kratos, sin olvidar la muestra de hongos o las galas de Follas Novas a las 13.30 y 18.30 horas