Un Foro para o rural

O rural enfróntase actualmente a varios desafíos que ameazan a viabilidade e a calidade de vida nestas zonas. A explotación dos recursos naturais, a perda da biodiversidade, a migración cara áreas máis urbanas, a falta de acceso a servizos básicos ou a degradación ambiental son só algúns dos problemas que se detectan.

Ademais, hai que ter en conta que actividades que son eminentemente rurais, tales como a agricultura e a gandería, teñen impactos significativos en cuestións tan preocupantes como o cambio climático. Nun mundo cada vez máis interconectado, a sostibilidade do rural resulta crucial para a sostibilidade global.

Segue a ser moi frecuente que as comunidades rurais descoñezan as prácticas sostibles concretas sobre a súa actividade e os seus potenciais beneficios. A despoboación e a perda de masa crítica fan necesaria máis ca nunca a creación dun espazo para recoller a voz, a opinión e as propostas das persoas e iniciativas que seguen contribuíndo á prosperidade do medio rural. E é por todo isto que dende a Fundación Galicia Sustentable nace o Foro Rural Sustentable, un evento que foi impulsado pola Corporación Hijos de Rivera para favorecer o encontro de ideas e propostas que proceden directamente de iniciativas que están realizando unha contribución á sostibilidade do rural.

Realizar o Foro “é esencial para abordar os desafíos únicos que enfrontan estas comunidades. Dende a conservación do medio ambiente e a equidade económica ata a preservación da identidade cultural, o evento brindaría un espazo vital para compartir coñecementos, intercambiar perspectivas e xerar solucións prácticas. Ademais, esta plataforma non só sensibilizaría a sociedade sobre a importancia dun desenvolvemento rural sostible, senón que tamén sería un punto de partida para a colaboración entre diversos actores, a promoción de cambios regulatorios e a creación dun futuro máis viable para as comunidades rurais”, apuntan dende a organización.

O evento, que vén de celebrar a súa primeira edición, reuniu a expertos, profesionais, investigadores, empresarios e representantes da sociedade civil. Centrouse na procura de solucións sostibles en áreas como a produción agroalimentaria, a conservación dos servizos ecosistémicos, a prosperidade da poboación, a calidade de vida e a preservación do patrimonio cultural. No encontro non faltaron conferencias maxistrais, paneis de discusión, mesas de debates e/ou presentacións de casos de estudo e iniciativas que están a transformar o rural nunha contorna sostible. Os participantes tiveron a oportunidade de aprender de expertos destacados, compartir as súas propias experiencias, establecer contactos e colaborar en grupos de traballo para desenvolver propostas concretas e recomendacións que promovan a sostibilidade a nivel local e global.

Segundo explican os organizadores o resultado último do Foro Rural Sustentable “é xerar alianzas, compartir coñecemento e promover cambios regulatorios que contribúan á transformación do medio rural”.

Obxectivos

Os principais obxectivos do Foro son impulsar a sostibilidade, co fin de informar aos participantes sobre os desafíos actuais na agricultura convencional e os beneficios da agricultura rexenerativa para a saúde do chan, o clima e a biodiversidade.

Outra das finalidades deste proxecto é facilitar o intercambio de investigacións científicas, prácticas exitosas e leccións aprendidas en campos relacionados directa ou indirectamente coa sostibilidade.

Tamén buscan crear redes de colaboración: fomentar a interacción e a colaboración entre os participantes para establecer alianzas e promover a adopción de prácticas, estratexias e políticas sostibles a nivel local e global.

Outro dos retos é xerar solucións prácticas para identificar e discutir as barreiras existentes para a implementación dunha axenda sostible e desenvolver estratexias concretas para superalas.

Finalmente, o Foro persegue motivar os participantes para tomar medidas concretas nas súas propias comunidades e explotacións, así como promover a sostibilidade como unha solución viable para o futuro do medio rural.

Prosperidade

Diversos actores presentes no medio rural, entre os que destacan unha serie de iniciativas que xa son unha realidade transformadora, compartiron a súa visión desde o terreo sobre modelos de xestión sostibles, tecnoloxía e comercialización.

Miriam Pérez, do Espacio Vilaseco; José Manuel Andrade, da Fundación Juana de Vega; David Sueiro, de Galo Celta; Cristina Fernández-Armesto, da Casa Grande de Xanceda; Nuria Varela-Portas, do Pazo de Vilane; Ana Vázquez, de Airas Moniz; Néstor Liñares, de Horta da Lousa; Xosé Lois Lamazares, de Daveiga; Luis Carreira, de Arqueixal; Jaime Otero, da Estación Agroecológica Vieiro; Xosé Luis Reza, do Cluster do ecommerce Galego; Germán García de Cortes, de Muar e Ana Corredoira, de A Cernada participaron nos relatorios.