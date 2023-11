La humanización de la capital de Ames, Bertamiráns, avanza con la cubrición de la nueva plataforma en la calle Entrerríos, la última que quedaba por adecuar en la localidad. A la espera de que se concluya, faltarían pequeños remates y la instalación del mobiliario urbano y pintado en esa dirección y en la rúa Ameneiral, ambas en el entorno consistorial y marco del tradicional mercadillo, ahora desplazado. La meta, irrenunciable, pasa por terminar el proyecto este mes para no perder los fondos Edusi europeos.

Hay que recordar que el proyecto fue elaborado por Estudio Técnico Gallego y ejecutado pola UTE Construcciones Cernadas SL y Vázquez Reino SL. El importe de adjudicación de las obras ascendió a 1.347.000 euros, y los objetivos de la iniciativa, según el Concello, pasan por "favorecer que os percorridos cotiáns se realicen a pé; mellorar a comunicación cos equipamentos públicos e as zonas verdes; e contribuír á dinamización da economía e do comercio local". En total, se actuó en seis calles y dos plazas (avenida da Maía, travesía da Peregrina, rúa do Rueiro, rúa Alcalde Lorenzo, rúa Entrerríos, rúa Ameneiral, praza da Maía y praza do Concello) en tres fases distintas de ejecución.