Las obras de humanización en la almendra de Bertamiráns, la capital de Ames, incluirán una prórroga hasta el próximo mes de diciembre a petición de la contratista, según confirma el Concello. El motivo han sido las tormentas de las últimas semanas, que han lastrado los trabajos, aunque se da por hecho que concluirán en plazo (el límite era el de este año 2023 por los fondos europeos). Y es que, en la práctica, apenas queda por reformar la rúa Entrerríos (en la parte posterior del consistorio), mientras que Ameneiral ya ha abierto su plataforma para uso de los garajes.

Así lo confirmaba el regidor, el socialista Blas García, indicando que “a fase final da améndoa central vai co lóxico retraso correspondente á metereoloxía das últimas semanas. É unha actuación que non corre ningún risco e está previsto que se remate no mes de decembro. A empresa pediu unha prórroga ata o mes de decembro e, loxicamente, concedéuselle”, concreta el mandatario.

En cuanto al estado del proyecto, ya se ha emplazado buena parte del mobiliario urbano, y entre los elementos que más han llamado la atención destaca la inclusión de madera en los bancos, maceteros y mamparas para contenedores, así como los semáforos led de estilo futurista que ya están funcionando. Por lo demás, se han conformado aceras anchas y carriles estrechos para calmar el tráfico y favorecer el tránsito peatonal, todo ello unido en una plataforma sin apenas bordes.

OPINIONES. Ya en lo que atañe a la opinión de vecinos y comerciantes, Ramón reside en la zona de la travesía da Peregrina, y cree que este entorno ha quedado “un pouco caótico” y que se deberían mejorar los cruces. También opina que la iluminación es escasa, “e témome que os peóns non van ter claro se están transitando pola beirarrúa ou pola calzada, sobre todo na avenida principal”, indica.

Por contra, en la librería Lenda de la Praza da Maía destacan que “las obras fueron largas, pero las sensaciones que tenemos son buenas; es decir, a priori, bien, pero habrá que esperar a que se terminen”. Curiosamente, la misma fuente hace constar que sus clientes “no están tan de acuerdo y, además de las molestias por la duración de los cortes, critican el exceso de hormigón que se percibe”.

Desde La Barbera, en plena avenida da Maía, dejan claro que “a nosotros no nos tocó de lleno la reforma, pero nos llegan quejas de compañeros por las molestias que causaron las obras; además, no sé cómo va a afectar la falta de parking, porque mucha gente viene de fuera a comprar aquí”.

A su vez, el presidente de la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA), Jorge López, reseña que “hai opinións para todo, pero en xeral gusta”, emplazando a que se termine la actuación para ofrecer una valoración más completa. Admite también que la cuestión del recorte de plazas para estacionar sale continuamente a la palestra entre los residentes, pero López no cree que vaya a cambiar demasiado, “porque as carencias chegan en momentos puntuais do día”, como es habitual.

OPOSICIÓN. En cuanto a la opinión de la oposición con respecto al proyecto de humanización y a la ejecución de las obras, las conclusiones no son demasiado positivas, si bien todos admiten que el futuro pasa por buscar el bienestar vecinal.

Comenzando por el PP, Oliva Agra afirma que “todo lo que sea en beneficio de los vecinos, estupendo; pero aquí el problema está en la falta de espacios para aparcar, algo que también es trasladable a O Milladoiro si se acaba ejecutando la reforma que prevén en la avenida Rosalía de Castro”.

Desde el BNG, su portavoz, David Santomil, también concuerda en que “a améndoa central é un proxecto necesario para gañar espazo urbano para as persoas”, pero pone en duda “a execución da obra, pois consideramos que presenta importantes deficiencias. As présas non son boas. A todos os problemas na obra da Praza da Maía súmanselle agora o da rúa Ameneiral, que está inacabada. É o reflexo do que está a facer o novo goberno: tarde, mal e a rastro”.

Y, por último, Luísa Feijóo, de Espazo Común Ames, ve la actuación “un pouco chapuceira e inconexa, porque o resto das rúas da localidade están sen arranxar, e ademais van quedar os carrís estreitos demais”. Este es el motivo por el que “xa houbo algún golpe dos vehículos contra o mobiliario urbano”, y destaca la profusión “de formigón que se ve por todos os lados; hai, ademais, moitos remates aínda pendentes”, señala.