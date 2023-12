El polideportivo de Barraña (Boiro) acogió este viernes la gran fiesta de la inclusión de la asociación de personas con discapacidad intelectual Amicos, el festival Festiritititi, en el que más de un millar de escolares de Infantil a sexto de Primaria de quince colegios compartieron juegos con más de 120 usuarios y usuarias de la entidad.

La instalación deportiva se adornó con miles de globos biodegradables, la mayoría de los cuales dieron forma a un dragón gigante de dos cabezas, de casi 20 metros de largo, que hizo las delicias de los asistentes.

Tres voluntarias de un programa europeo, 15 trabajadores de Amicos y 20 integrantes de una empresa de animación colaboraron en la organización de una fiesta en la que los asistentes disfrutaron de juegos tradicionales (paño, rueda de gestos, la cuerda, tres en línea, rompetestas, pasa la bola, la bomba...); obradoiros de maquillaje, globoflexia y llaveros; el espectáculo infantil Pinga-Pinga, sobre la concienciación del cuidado del medio ambiente; y la animación musical de DJ Matrek.

Los escolares pertenecían a quince centros educativos de Ribeira, Boiro, A Pobra, Rianxo, Lousame, Padrón y Dodro.

En el festival se dieron cita también los alcaldes de Boiro, José Ramón Romero, y A Pobra, Carlos Vidal; la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón; la diputada provincial de Benestar Social, María del Mar García Vidal; Inmaculada Fernández, subdirectora xeral de Ordenación e Innovación Educativa; la presidenta y el director general de Amicos, Esther Vidal y Juan España; la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa (patrocinadora del evento), Margarita Hermo; y varios ediles de la comarca.

Y también las autoridades quisieron disfrutar de la fiesta participando en una divertida competición consistente en pasarse cestos de confeti hacia atrás, con los ojos tapados con unas alocadas gafas.

Begoña Abeijón agradeció a Amicos “o seu traballo diario en favor da plena inclusión” y puso en valor actividades como esta “porque axudan a dar máis visibilidade ás persoas con discapacidade e a que a sociedade tome unha maior conciencia”.

Además, reiteró el compromiso de la Xunta con la atención a la discapacidad, ámbito al que destinará en 2024 más de 170 millones de euros.

José Ramón Romero señaló que “o Concello está encantadísimo con este tipo de actos nos que se mostra que o que se quere conseguir é a integración; e que mellor maneira que inculcarllo aos escolares dende idades temperás”. Para él, el Festiritititi “é unha festa moi bonita, na que participou todo o mundo, e para Boiro este tipo de actos, vindo dunha entidade como Amicos, que para nós é un dos colectivos sociais máis importantes de Galicia e quizá xa tamén de España, é un orgullo”.

Margarita Hermo destacó que “nestes seis anos foi moita a evolución que tivo o festival, e dá gusto ver como se traballa a integración desde os colexios, e como Amicos conseguiu achegar á comunidade educativa o importante que é construír unha sociedade máis inclusiva”. Asimismo, indicó que “hoxe foi un día de festa, no que os nenos puideron divertirse ao tempo que traballaban algo tan importante como é a inclusión. Un traballo que non debe quedar só nos colexios, posto que é fundamental que os pais e nais axudemos a que os nosos fillos aprendan que esta sociedade construímola entre todos, e que, cun pouquiño que aportemos, construiremos unha sociedade mellor para vivir todo o mundo”. “Unha visión que Amicos comparte con Jealsa, pois dende o noso programa We Sea traballamos coas persoas, posto que son o centro do noso universo, para construír unha sociedade máis próspera. As persoas con capacidades diferentes axudan a facer esa sociedade máis inclusiva”, añadió Margarita Hermo.

Esta sexta edición del Festiritititi contó con la colaboración de Gadis, Viaqua, Moonoff, Pan do Mar, Grupo Nosa, Fesba, Serdeco y Boiresa.