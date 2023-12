O Concello da Pobra volverá premiar este Nadal as vivendas mellor decoradas co IV Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas, que repartirá 2.100 euros en vales de compra: un primeiro premio de 600 euros e cinco segundos de 300 euros (un por cada parroquia: Santa María A Antiga do Caramiñal, Santiago do Deán, Santo Isidro de Posmarcos, Santa Cruz de Lesón e Santa María do Xobre). Os vales poderanse trocar nos máis de corenta establecementos comerciais e de servizos do municipio adheridos a esta iniciativa.

Asimesmo, o Concello convocou un concurso de escaparates de Nadal, con tres premios: un primeiro consistente na realización de seis escaparates profesionais durante un ano a cargo dunha técnica de márketing visual; un segundo dotado de catro; e un terceiro con dous. Para contribuír a acadar tal fin e incentivar a participación, tamén se fixo entrega de arredor de 200 árbores para a colocación á entrada dos establecementos e unha vintena de grilandas para aqueles a pé de beirarrúas estreitas para que os comerciantes os decoren ao seu gusto. Inauguran el belén artesanal con movimiento más grande de Galicia este domingo en Valga Ademais, para incentivar as compras de produtos de proximidade e pór en valor o mercado municipal, a concellería de Promoción Económica, que dirixe Amparo Cerecedo, puxo en marcha a campaña Consigue Caramiñas, Comparte Nadal, que sorteará entre a clientela da praza de abastos vales para as compras das ceas de Noiteboa e de fin de ano. A campaña estenderase ata o día 21 de decembro e, por cada dez euros de compra, entregarase un boleto. Deberanse cubrir os datos e depositalo nunha das urnas que hai no interior da praza de abastos. Efectuaranse dous sorteos: o primeiro será o día 15 e o segundo o día 21, e cada un constará de tres premios: un primeiro vale de 600 euros, un segundo de 400 e un terceiro de 200, para trocar por produtos nos postos do mercado (ata o día 23 para a cea da Noiteboa e ata o día 30 para a cea da fin de ano). Por outra banda, todas as parroquias da Pobra gozarán tamén de actividades de Nadal dirixidas á rapazada. Amparo Cerecedo sinalou que se busca así descentralizar as accións lúdicas do núcleo urbano para levar o espírito destas datas tamén ás zonas do rural. Chocolatadas, inchables, xogos tradicionais, sesións de música disco, karaokes e obradoiros son as propostas que integran a programación a desenvolver en horario de 17.00 a 20.00 horas. Comezaron este domingo no Alto de Cabío e seguirán este martes 5 na escola do Campo, no Campiño (o día 6), na Ribeiriña (o día 8), na Granxa (o día 10), en Santo Isidro (o día 15) e no Camiño Ancho (o día 21).