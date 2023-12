A primeira xornada da Motor Classic 2023 e a Feira de Antigüidades e Artesanía convocou na capital de Tabeirós-Terra de Montes a un bo volume de xente, segundo a organización, sobre todo nas horas centrais desta xornada de sábado. Neste foro organizado pola Fundación de Exposición e Congresos da Estrada o mais salientable está a ser a diferenciación en diversas áreas da exposición (onde están a amosar vehículos, pero tamén con mercado de pezas, recambios e accesorios, antigüidades e artesanía), ao tempo que suliñan a profesionalidade das firmas participantes, sen olvidar a colaboración activa de clubes, asociacións e particulares.

Así, na zona habilitada para mostra de vehículos clásicos, ubicáronse máis de medio cento de máquinas (entre turismos, tractores e motocicletas), e a Escudería Estradense amosa nela (o feiral seguirá este domingo) un catálogo de vehículos de alta competición. Deste xeito, a media mañá o aparcadoiro de clásicos estaba repleto de vehículos, o que incrementou a mostra interior, todos con certificación de históricos ou clásicos de incalculable valor e con automóbiles dos anos 50 en adiante, pero incluso algúns anteriores, dos anos 30.

A meirande parte das firmas expositoras de venda directa, así como vinte e cinco clubes, asociacións, empresas e particulares presentes na mostra, colaboran ca organización e son incondicionais do certame, participando tamén nas anteriores edicións. No referente á venda directa, pódese destacar que a presente edición está a ser respaldada por firmas maioritariamente procedentes de Galicia, complementadas coas chegadas de fóra da terra dos mil ríos, como Madrid, Asturias ou Portugal, entre outras. E o mercado de recambios, pezas, accesorios e complementos do motor, ubicado no pavillón cinco, foi o que concentrou maioritariamente a atención dos visitantes.

Todo isto sen obviar a xa consolidadada Feira de Antigüidades e Artesanía que conta cun público moi fiel. Lembrar, ademais, que a entrada para acceder ao recinto é válida para os dous días que dura o feiral. Permanecerá aberto ao público en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.