La marea compuesta por millones de pellets de resina que desde hace tres semanas llegan a las costas de Barbanza, Muros y Noia amenaza con dañar el medio marino, los ecosistemas, la pesca y, en última instancia, la economía local de las zonas afectadas. Diversas organizaciones ecologistas advierten que no se puede minimizar el riesgo potencial de este vertido, que en concellos como Porto do Son se ha convertido en un fenómeno diario desde hace 14 días, aunque también subrayan que todavía no hay datos suficientes ni se conoce la cantidad de microplásticos que han acabado en el mar. Es decir, es pronto para concretar las consecuencias.

No hay duda de que este vertido aumentará significativamente la cantidad de microplásticos que ya hay en las costas y rías gallegas. "O problema é que como (os pellets) son tan pequeñinos, se degradan de forma menos evidente no entorno. A fauna mariña que se alimenta de ovos pode acabar confundindo (estas diminutas bolas de plástico). E depende da toxicidade que teñan os pellets poden acabar provocando mortandad nestas especies. Tamén se estes microplásticos acaban descompoñéndose poden incorporarse á rede trófica", explica a EL CORREO GALLEGO Belén Rodriguez, secretaria ejecutiva de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega). Es decir, que los pellets se degradan hasta convertirse en micro o nanoplásticos que son consumidos frecuentemente por organismos marinos en la base de la cadena alimentaria, como el placton o las larvas de pez. También acaban incorporándose a la flora marina. "Este é realmente o risco potencial", advierte Adega. Millones de pellets de resina arriban a las costas de Barbanza, Noia y Muros Por otra parte, las zonas afectadas por la llegada de estos millones de pellets de resina como Barbanza y la ría de Muros-Noia -este viernes ha aparecido un saco de estos pellets en A Illa, según informa Faro de Vigo- son áreas de importante actividad de pesca y marisqueo. La marea de pequeñas bolas de plástico puede tener, además de consecuencias naturales, efectos negativos en la economía local. "Non quero decir que o marisco de Muros e Noia vai acabar contaminado. Depende da toxicidade, do tamaño dos microplásticos... depende de moitas cousas", explica Belén Rodríguez. "El desastre es importante" Este viernes, Greenpeace Galicia ha constatado que los arenales del Parque Natural de Corrubedo, municipio de Ribeira (A Coruña), "están cubiertos de millones de pellets", con un daño al ecosistema que "puede durar muchos años". Por ello, la organización urge a Xunta y Gobierno central a que actúen ante un reguero de bolitas de plásticos por las Rías Baixas, puesto que "el desastre es importante". Según ha detallado la Xunta, fue el pasado 8 de diciembre cuando el mercante 'Tocano' perdió varios contenedores que formaban parte de su carga mientras navegaba en aguas portuguesas, entre los que se encontraban bolsas de alrededor de 25 kilos de pellets de plásticos, con el nombre de Bedeko Europe, empresa distribuidora de productos químicos con sede en Polonia. La Xunta pide que se notifiquen los vertidos al 112 y confirma que la empresa abonará los gastos de limpieza El daño a las aves marinas SEO/BirdLife también ha alertado sobre los efectos de los pellets llegados a la costa gallega sobre las aves marinas, ya que en la zona se encuentra la mayor población reproductora de Galicia de ‘chorlitejo patinegro’, especie catalogada como Vulnerable en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas. La organización ecologista señala en un comunicado que la zona afectada tiene importantes valores ambientales y apunta al Parque Natural de Corrubedo y los espacios que acogen una importante variedad de aves acuáticas invernantes. SEO/BirdLife ha solicitado a la Administración que refuerce las actuaciones de limpieza para retirar los pellets de las costas y abrir una investigación para conocer el impacto ambiental y averiguar bien el origen del accidente con el objeto de exigir responsabilidades. También pide un estudio de los posibles impactos que puede tener este vertido sobre la biodiversidad.