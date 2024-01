Ames avanza un paso más en el proceso de humanización de la N-550 a su paso por el núcleo de O Milladoiro. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana viene de adjudicar la obra por valor de 4.397.960 euros, quedando en 651.967 euros por debajo del presupuesto máximo establecido de 5.049.917 euros. Según lo previsto, la reforma estará finalizada en el año 2028, reduciendo así el impacto de los más de 30.000 vehículos que transitan cada día por esta vía. Las acciones a acometer serán: “Reordenación del espacio público, ampliación de la aceras, creación de un itinerario peatonal accesible y un carril ciclista, disposición de zonas ajardinadas y reordenación de intersecciones y accesos, además de la construcción de dos nuevas glorietas”, explica el Ministerio en su proyecto.

Trece empresas se presentaron como candidatas para llevar a cabo esta actuación en O Milladoiro. De esas trece, una de ellas fue desechada por “anormalidad”, determinó Transportes. La Unión Temporal de Empresas de Extraco y Prace, Servicios y Obras llevará a cabo la reforma de la avenida. La propuesta fue presentada por la mesa de contratación el pasado 20 de diciembre. Esto significa que el resultado será firme cuando los ganadores de la licitación acepten el proyecto y no lleven a cabo alegaciones sobre el mismo. Blas García, alcalde de Ames, afirma que “a humanización do Milladoiro pouco a pouco vaise convertindo nunha realidade”. Además, la iniciativa no cuenta con el visto bueno de la Xunta, ni del Concello de Teo, otra localidad por las que transita esta carretera nacional. García sentencia que la obra “vaise construír máis pronto que tarde”.

Por otra parte, García valora el desempeño realizado por Transportes y destaca que “os veciños de Ames poden estar contentos co traballo realizado dende o Goberno central”. Ante las declaraciones que hipotetizan sobre un posible aumento del tráfico del vial, el alcalde sentencia que será “unha obra que desfrutaremos todos, pero sobre todo os veciños que sofren diariamente o paso de tantos coches por diante das súas casas”, afirma el amiense en relación con los beneficios de la actuación. Ante este escenario de ralentización y aumento del tráfico, se plantea la viabilidad de la autovía AG-56 y el ramal de As Galanas. Estas opciones están destinadas para apaciguar la circulación de la Avenida Rosalía de Castro, facilitando la cohesión entre las dos mitades del núcleo poblacional y dotando de más zonas verdes a la localidad.