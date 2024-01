La construcción de un nuevo colegio, CEIP, para O Milladoiro está un poco más cerca tras adjudicar el Ayuntamiento de Ames a Roo Montajes Eléctricos SL la retirada de la línea eléctrica, por 211.605 euros (impuestos incluidos). El plazo de ejecución no podrá superar los dos meses y, de esta forma, se da cumplimiento al convenio de colaboración firmado el 13 de enero de 2021 por el entonces alcalde José Miñones y el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Así, el Concello se comprometía a ceder los terrenos y enterrar la línea de media tensión en la zona, y la Xunta a licitar y obrar el complejo educativo.

Este nuevo colegio tendrá capacidad para 450 alumnos y será el primero que se levante bajo los cánones del Plan de Arquitectura Pedagóxica. El alumnado se distribuirán en seis aulas de Infantil y doce de Primaria, con sus aseos, y también se incluyen otras 4 para desdobles, clase de música, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio. Además, en septiembre del pasado año la junta de gobierno de Ames otorgaba la licencia para que la Administración autonómica se pusiera manos a la obra, si bien la Xunta aún está a la espera de que se retranquee el tendido.

Al respecto, se incluye la retirada del actual centro de transformación aéreo (15AG59) y la instalación de uno nuevo compacto prefabricado y subterráneo, eliminándose un total de 180 metros de dicha línea eléctrica, y proyectándose un nuevo tramo, también bajo el suelo.

En cuanto a las obras para obrar el colegio, que rondarán los 9,7 millones de euros, han sufrido distintos retrasos desde que Miñones plantease la posibilidad de que Educación empezase a levantar el nuevo centro en 2022. Finalmente, la previsión es que comiencen este año, y puedan estar listas las instalaciones en 2025, si bien esta fecha podría dilatarse hasta 2026, ya que el plazo de ejecución es de 18 meses.

Precisamente, en la visita a la zona donde se emplazará el CEIP (en la salida de Milladoiro hacia Ventín, al final de la avenida do Muíño Vello) que protagonizaron a principios del pasado año el presidente de la Xunta y el regidor, Blas García apuntaba que “levamos traballando dende o primeiro mandato para que O Milladoiro, que é o núcleo máis importante do noso Concello con máis de 13.000 habitantes e moitos rapaces e rapazas en idade escolar, puidera dispoñer dun novo centro educativo. Ames é un dos poucos concellos galegos que medra en poboación anos tras ano, e ademais, é un concello que medrou moito en poucos anos, pero ese crecemento demográfico non foi parello coa creación de novas infraestruturas”, agradeciendo la inversión del Ejecutivo gallego en Educación, cifrada en 13 millones.