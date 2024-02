El Gobierno gallego acometió en 2023 –o dejó listas para ello– obras de calado en 38 centros educativos de la comarca, por importe de 35.589.856 euros. Se trata de reformas integrales, sectoriales o ampliaciones que incluyen las actuaciones consignadas el pasado año en el Plan de Arquitectura Pedagóxica 2021-2024, dotado con 243 millones y que se amplió el pasado mes con la licitación de actuaciones en otros siete colegios e institutos.

De esta forma, los centros coruñeses que entran en el listado de 2023, pese a que algunos aún no remataron las actuaciones o ni siquiera las iniciaron, son 16 en el entorno santiagués. Allí se invertirán 20.202.501 euros, y destacan el nuevo CEIP do Milladoiro (9,7 millones a la espera aún de acometer su construcción); la ampliación de Agro do Muíño (3,4 millones); rehabilitación integral del CPI de A Baña (está previsto terminarla la próxima semana, por 1,1 millones), la del CPI de Boqueixón (828.634 euros), CEIP Flavia de Padrón (702.770 euros) y del CPI de Dodro (1,4 millones). Además, incluyen mejoras sectoriales en el CPI de Ponte Carreira (Frades, por 441.000 euros e incluyendo un ascensor), en el CEIP O Coto de Negreira (225.058 €, renovando ventanas), CEIP Castelao de Ordes (143.965 €, con ascensor y aislamiento térmico), CEIP Mesón do Vento, en Ordes (143.472 euros con nuevas ventanas, ascensor y aislamiento); IES Cela de Padrón (425.815 euros, con sustitución del tejado), CPI de Rois (cubiertas y ventanas, 440.669 €); CPI de Tordoia; CPI de Touro (ventanas y repintados, por 65.052 euros); CPI de Trazo, aislamientos por 257.524 €) y el CPI de Bembibre, que renovará cubiertas, fachadas y canalones (372.183 €).

Ya en Costa da Morte, con 3,6 millones consignados, consta la rehabilitación integral del CPI de Coristanco (621.093 euros); ascensores en el IES Pondal de Ponteceso (72.561 €), CEIP de Bormoio, Coristanco (58.854 €) y CEIP O Areal de Camariñas (71.383 €), más un sistema de biomasa en el IES Monte Neme de Carballo (412.111 €). El resto son mejoras sectoriales en el CPI As Revoltas de Cabana (cubiertas y ventanas, por 677.210 €); en el salón de actos del IES Brañas de Carballo (276.192 €); cambio de tejado en el CEIP carballés de Nétoma (197.320 €); ventanas y aislamiento en el CEIP Eugenio López de Cee (535.915 euros); CEIP Brañas, de A Laracha (aislamiento y ventanas, por 219.184 €); CPI de Laxe (ventanas y aislamientos, 420.219 €); y en el CEIP Pondal de Ponteceso (acondicionamiento de la vieja piscina, por 108.974 euros).

BARBANZA. En Barbanza las actuaciones se centran, por 5.993.683 €, en mejoras sectoriales a aplicar en el CPI de Lousame (carpintería y aislamientos, 453.958 €); en el IES Virxe do Mar de Noia (fachadas y ventanas, 339.219 €); cubiertas en el CEP Rey Eiras de A Pobra (176.646 €), CEIP Santa Irene de O Son (267.476 €) y CEIP Castelao de Rianxo (1.032.784 €). Se instalarán ascensores en el CEIP de Outes (62.501 €) y CEIPO Grupo de Ribeira (67.775 €), además de preverse rehabilitaciones integrales en el IES Fontexería de Muros (1,3 millones), IES de A Pobra (1,5 millones) y CEIP Castelao de Rianxo (1.032.784 €).

En cuanto a los municipios de Pontevedra que forman parte de la comarca, entre las intervenciones por 5,7 millones más representativas están la del Instituto Losada Diéguez de A Estrada por 3 millones o, por un millón, la central de biomasa para el exterior del Instituto Aller de Lalín. También incluyen mejoras en el CEIP Cabada Vázquez de A Estrada (por 343.960 euros); el CPI do Progreso en Catoira (144.000 euros); el CEIP Varela Buxán (355.868 €) y el IES Laxeiro (51.436 euros), los dos en Lalín; o en tres silledenses: el IES, CEIP Ramón de Valenzuela (391.428 €) y el CEIP de Silleda (435.960 €).

Además, el pasado 6 de enero salían a licitación actuaciones de ampliación en el CEIP Mar de Fóra (Fisterra, 900.000 €); IES Plurilingüe Aquis Celenis (Caldas de Reis, 5,5 millones), así como rehabilitaciones integrales en el IES da Pobra do Caramiñal (2,1 millones) y obras de instalación de sistemas de biomasa, que llegarán al IES Monte Neme (Carballo). Entre las mejoras sectoriales (por 9 millones en conjunto, y centradas en cambios de ventanas y cubiertas) se suman a las citadas la del CEIP Campomaior (Ordes), el CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza (Lalín) y el IES de O Son.

EXPERTA. Ana Sotelo, arquitecta y responsable del Servizo de Supervisión de Proxectos e Xestión Patrimonial de la Xunta, tiene las claves del Plan de Arquitectura Pedagóxica de Galicia bajo el que se están ejecutando las actuaciones en inmuebles educativos. Y recuerda que esta iniciativa surgió “después de la pandemia, que obligó a cambiar la manera de impartir docencia”, aportando una reflexión de “hacia donde tenía que evolucionar como referente de igualdad y sostenibilidad”, explicaba a este diario.

Entonces se redactó un plan “que define estrategias para crear los nuevos centros y establece directrices de cara a adaptar los ya existentes”, con características muy definidas. Entre ellas, Sotelo menciona que los inmuebles educativos “tienen que estar más integrados en el entorno, con la posibilidad de que sus pistas e instalaciones como las bibliotecas puedan ser utilizadas por el resto de la sociedad”.

Los espacios exteriores, asimismo, deben de ser “amplios, con zonas verdes y polivalentes, patios ricos e inclusivos, además de saludables, que permitan actividades al aire libre”. Y en cuanto a espacios interiores, se busca que sean “fluidos, versátiles, que se interrelacionen y no se conviertan en meros pasillos, sino en espacios para relacionarse”.

Por fin, la intención del Plan de Arquitectura Pedagóxica dentro del aula “es aumentar su superficie desde los 45 metros cuadrados hasta los 70 para adaptarlas a las nuevas metodologías”, mejorando acústica, iluminación accesibilidad y favoreciendo la percepción espacial, “con mobiliario móbil y adaptado a las necesidades y ciclos de edad”. Dicho plan también aboga por la creación de foros que incluyan espacios de relación para la administración y los docentes. Y una nueva prioridad: las bibliotecas, “que se deben de localizar en planta baja para abrirlas a la sociedad, jugando con tabiques móviles”.