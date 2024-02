Luz verde al octavo presupuesto consecutivo para Ames con la oposición del PP y Feijóo

Era cuestión de matemáticas elementales: el PSOE de Ames, con 8 ediles, únicamente necesitaba la abstención del BNG (5) para sacar adelante los presupuestos por 32,5 millones en una Corporación de 21 miembros. Y es que, como ocurre siempre en caso de empate, el pronunciamiento del regidor dirimió.

Y esto es así porque tanto los populares (7 votos) como Espazo Común de Luísa Feijóo (1 voto) optaron por pronunciarse en contra. En su caso, la portavoz del PP, Oliva Agra, quiso dejar claro a través de un comunicado que la política y los políticos deben “mellorar a eficacia na xestión e baixar impostos para aforrarlles cartos aos amesáns”, insistiendo en que, como premisas, defendieron “a conxelación das taxas e prezos públicos e en segundo lugar realizar unha baixada de impostos, seguindo por aumentar as partidas en inserción laboral, unha partida específica para arranxo de beirarrúas de O Milladoiro e Bertamiráns ou unha subvención nominativa a Caritas Milladoiro, entre outras cousas”.

Por su parte, Luísa Feijóo, que rectificó al regidor asegurando que ya el 15 de diciembre remitieron una propuesta por escrito para destinar fondos "de carácter participativo para as asociacións veciñais, solicitó “uns verdadeiros orzamentos de esquerdas”. Y, al hilo, recordó que un partido progresista “non baixa a partida de acción social, nin permite que desapareza nominalmente a promoción da igualdade, e tampouco se incrementarían os prezos dos servizos”, incluyendo la citada partipación.

En cuanto al BNG, negoció una abstención previa al pleno en base a que “este é un orzamento que ten a mesma estrutura e que é continuista respecto ao dos anos anteriores, no que o grupo municipal do BNG formaba parte do goberno municipal”, explicaba su portavoz, David Santomil, quien puso énfasis en que “o 85% do orzamento xa está comprometido entre o capítulo de persoal e mailo capítulo de gasto corrente que é o que financia os servizos municipais e mailos contratos que xa están adxudicados”.

Respecto a la defensa de estas cuentas, corrió a cargo de la socialista Susana Señorís. Aportó que “este orzamento segue a blindar as tres áreas máis importantes para a veciñanza, como son a área de Servizos Básicos, a área Educativa e a de Servizos Sociais”. Y, además, quiso destacar “a creación da EPEL, a posta en marcha do plan de saúde mental e do plan de soidade cero, o servizo de mantemento de alumeado público, a creación de axudas a deportistas de base, a mellora na recollida do lixo e maila posta en marcha dun plan de promoción turística”, entre otras. El regidor Blas García afirmó que son unos presupuestos de izquierdas “pensando sobre todo nas persoas”.