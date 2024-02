A cultural Afonso Eanes do Cotón celebra no Val de Barcala os 10 anos da súa refundación

A Asociación Cultural Afonso Eanes, de Negreira e A Baña, celebrará no Val de Barcala onde naceu a primeira década da súa refundación. E que, hai que lembrar, a entidade vía a luz o 22 de decembro de 1976 no desaparecido cine Gran Vía da vila e, tras varias crises, a súa actividade remataba no ano 2007 limitada a unha xunta xestora para volver a vida o 7 de febreiro de 2014.

Agora, e baixo o lema 10 anos máis!, a mocidade e os veteranos que fixeron posible que renacera das súas cinzas reuniranse no bar Romero de Cabanas (A Baña) o vindeiro 9 de marzo. E faranno cun programa de actividades que arrincará ás 11.30 horas cunha asemblea xeral de socios e continuará ás 13.00 horas coa barferencia na que se presentará o libro Cociñeiras con talento. Mulleres e gastronomía de Galicia, de Xavier Castro. Ás 14.00 horas, sesión vermú con DJ Misa e logo cocido con filloas da pedra (anotacións no tf 627 162 939); sobremesa ás 17.00 horas coa actuación dos Atrevidos de Barcala e Cia e, pra rematar ás 18.00 horas, actuación de DJ Mr. Vieito.