Veintisiete municipios del rural de Compostela tienen activos cerca de 5.000 compostadores

La concienciación ambiental es cada vez mayor, y cada día son más las familias que contribuyen a la conservación del medio natural. El reciclaje doméstico es una de las acciones que sigue sumando usuarios, y en Galicia, según datos de Sogama, son ya más de 21.000 los hogares del rural que cuentan con compostadores, de los cuales cerca de 5.000 se sitúan en el ámbito de Compostela, donde 27 concellos están adheridos al plan que permite convertir los residuos domésticos en un abono natural y de calidad.

En Malpica acaban de sumarse a dicha causa 25 hogares, y el Concello dispone de otros tantos compostadores disponibles para aquellas familias que deseen apostar por esta modalidad de reciclaje. “Todos aqueles veciños que o queiran poden solicitalo nas oficinas do concello en horario habitual”, afirma el concejal de Medio Ambiente, Miguel Fernández.

Los nuevos usuarios recibieron los compostadores tras una sesión informativa en la que los responsables de la empresa RGR Sostenible les explicaron las claves para un uso correcto y les entregaron un manual facilitado por Sogama.

Miguel Fernández expresó su satisfacción porque “vinte e cinco fogares máis comezarán a facer compost e levarán a cabo prácticas sostibles e respectuosas co entorno”. Anima a toda la vecindad a “seguir apostando pola reciclaxe”.

En el ámbito de Compostela, Carballo y A Estrada, con más de 500 hogares cada uno elaborando compost, lideran el ranquin en esta modalidad de reciclaje. Otros municipios como Lalín, Camariñas, Ordes y Coristanco superan las 300 familias adheridas al plan de Sogama. La lista de ayuntamientos que tienen implantado el reciclaje doméstico la completan Vedra (280), Frades (150), Boqueixón (125), Padrón (120), Trazo (105), Santa Comba (100), Tordoia (66), Val do Dubra (50), Arzúa y A Baña (30), en la comarca de Santiago.

En Costa da Morte, además de los citados, también están adheridos al plan los municipios de A Laracha (255), Vimianzo (197), Cabana (190), Ponteceso (180) y Malpica (140), mientras que en Barbanza cuentan igualmente con compostadores Boiro (120), A Pobra (55), Ribeira (50) y Rianxo (50). Por su parte, en el ámbito de Deza-Tabeirós, además de A Estrada, Lalín cuenta con 350 y Silleda con medio centenar.

En ese afán por reducir el volumen de residuos, el Concello de Malpica ha impulsado también campañas de recogida de residuos urbanos especiales puerta a puerta. Este lunes, día 26, puso en marcha una nueva ruta, que arrancó en los núcleos de Aviño, Cambre, Pedrosa-A Tremoa, Rabuceiras, A Raxeira, Brión y O Castro, y continuará hasta el día 13 de marzo para completar todos los lugares del municipio malpicano.

Para hacer uso de este servicio, los vecinos deben contactar con la empresa responsable de la recogida a través del teléfono 639 920936 (bien llamando o enviando un mensaje de Whatsapp) o también por correo electrónico: info@collectingoil.com. Podrán entregar aceite de cocina usado, grasas, pilas y baterías, lámparas, electrodomésticos y equipos electrónicos pequeños de hogar, consumibles de impresoras, residuos téxtiles y restos metálicos.

Teo aumenta un 3,4% el reciclaje de envases ligeros y consigue rebajar el porcentaje de impropios que van al colector amarillo

Los vecinos de Teo, según el último informe de Ecoembes, recogen cada vez más cantidad de residuos en el colector de envases ligeros (contenedor amarrillo) alcanzando los 400 kilos por habitante, lo que equivale a un 3,4% más que en el año 2019. Además, la recogida de impropios se vio rebajada del 33,5% de 2019 al 30% el pasado año.

Unos datos que fueron trasladados por responsables de Ecoembes a la alcaldesa, Lucía Calvo, quien resaltó que “os esforzos que o goberno local de Teo está a facer para mellorar a recollida selectiva de residuos están a dar os seus froitos, mellorando os datos neste sentido”. Asegura que se trata de datos positivos para el medio ambiente y para la economía local, “xa que coa boa separación do lixo e un bo uso do colector de envases lixeiros, redúcese o custo da recollida do colector xenérico”.

La regidora agradece la colaboración y el esfuerzo de los vecinos, y les anima “a seguir facendo un uso correcto dos contedores”.