María Vázquez, la voz que llama al turismo para que disfrute y conozca Terras de Compostela

El GDR-19 ha logrado involucrar a los once municipios que conforman el Xeodestino Terras de Santiago en la promoción de unos recursos en los que el agua es el elemento principal. Y para ello cuenta con un vídeo, con la voz en off de la actriz de Matria, María Vázquez, en el que alude a las bondades acuáticas de Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Val do Dubra, Vedra, A Baña, Negreira, Rois, Padrón y Santa Comba. Además, el 5 y 6 de marzo se pondrán en marcha una muestra fotográfica en el aula de la naturaleza de Covas (Negreira) que visitarán 50 escolares cada día.

“Terras de Santiago é un destino perfecto para todo tipo de perfís de viaxeiros que buscan gozar dun entorno natural” en esos once concellos del entorno compostelano que integran el geodestino, que están bañados por tres de los ríos más importantes de Galicia, el Tambre, Ulla y Xallas, según aportaba Guarina Rey en la presentación de esta campaña, que lleva por nombre Terras de Compostela. Distintas maneras de disfrutar el agua.

RELAX. Con esta oferta, el visitante puede gozar de la natureza, “tanto desconectando e relaxándose como activándose con paseos a cabalo, facendo piragüismo ou practicando deportes de aventura como rafting ou puenting”, apuntaban. “Temos rutas de sendeirismo, moitas seguindo o curso dun río; unha trintena de áreas recreativas, a maioría con praias fluviais, e augas termais. Sen esquecernos do turismo cultural, histórico, arquitectónico ou literario”, dijo Guarina Rey.

Así se ponía de manifiesto en el acto celebrado en el pabellón de Galicia de la Feira Internacional de Turismo, muy visitado durante la última convocatoria de Fitur. Entre las autoridades que visitaron las instalaciones constanel delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la actriz María Vázquez, que colaboró en el audiovisual; la directora de promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita; el marqués de Santa Cruz (Rivadulla, Vedra), los alcaldes de Boqueixón, Brión, Val do Dubra y Vedra, sin olvidar a la alcaldesa de Santiago y concejalas de Padrón y Santa Comba.

La pieza audiovisual, producida por la empresa compostelana Alicentis, muestra también cómo la oferta de actividades se complementa con alojamientos de primer nivel para diferentes tipologías de público, así como una destacada gastronomía gracias a la que se pueden degustar vinos con denominación de origen o se presenta la tradicional queimada como otra de las experiencias que podrá vivir quien visite Terras de Santiago para disfrutar de sus recursos fluviales.

Por su parte, María Vázquez, que no tuvo suerte en el premio a la mejor actriz protagonista de los Goya ni en los Feroz 2024 por su papel en Matria, asistió a la presentación de la iniciativa en Fitur. Precisamente, su voz es la que narra en off la campaña, un trabajo muy cuidado de poco más de 2 minutos en el que además, aparece.

La presidenta del GDR recordó que el Xeodestino Terras de Santiago es un territorio repleto de recursos y con atractivos suficientes para ofrecer un producto turístico sostenible y de calidad que ayude a dinamizar el medio rural. “Apostamos pola natureza e as experiencias para atraer visitantes” que valoren la autenticidad y la hospitalidad local. “Se nos visitades, ídemos sorprender tamén coa nosa gastronomía e as nosas tradicións”, acaba Rey, haciendo especial alusión a alicientes como los Xenerais da Ulla o la Festa da Filloa de Lestedo (Boqueixón).