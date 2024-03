Telefónica 'jubila' el cobre en toda la comarca: la OCU exige garantizar la conexión "al 100% en el rural"

Lo prometido es deuda, y Telefónica tiene previsto cerrar a partir de abril de este año un total de 141 centros que dan servicio a la comarca compostelana con tecnología basada en el cobre (ADSL), 606 en toda Galicia. Así da cumplimiento a su plan para implantar la fibra óptica, si bien al menos una docena de instalaciones tienen el plazo ampliado hasta mayo de 2025, según concreta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Se trata de un problema de calidad en las telecomunicaciones, pero también de modernización y sostenibilidad, ya que la fibra óptica ofrece un 85% más de eficiencia. El apagado del cobre comenzó en 2014 con la previsión de que para los minoristas se completase el 19 de abril de 2024, centenario de Telefónica.

Sin embargo, en sus previsiones ya figuraba extender entre el 27 de noviembre de 2024 (fecha de fin de la garantía) y el 27 de mayo de 2025 (cierre definitivo) la citada reconversión a al menos una docena de centrales. Todas ellas vienen referenciadas con el nombre del municipio donde se ubican y, siempre según del listado oficial que obra en poder de la CNMV, se trata de las que se han ubicado en Melide, Padrón, Carballo, Cee, Boiro, Noia, A Pobra, Ribeira, Lalín CT, A Estrada, Caldas y Ordes.

FECHAS. El resto tienen fecha de caducidad fijada para este año, y se agrupan según ese período entre el fin de la garantía y el apagado definitivo, estimando que la de Serres (Muros) deje de operar entre el 30 de octubre de 2023 y el 30 de abril.

Del 29 de noviembre de 2023 al 29 de mayo de 2024 figuran 25. Se trata de las de Milladoiro y Mercuto (Ames); Ledesma y Boqueixón (Boqueixón); Faxín (A Baña); Iñaño (Cabana de Bergantiños), Rebordelos (Carballo); Gurís (Trazo); Caión (Laracha); Vedra (Vedra); Boente (Arzúa); Regoufe (Teo); Bastavales (Brión); Castrobo (Coristanco); Pazos (Ponteceso); Quintáns (Muxía); Creo (Muros); Tarrío (Porto do Son); Rubín, Carballeira y Souto de Vea (A Estrada); Anzo (Lalín); Saiar y César (Caldas de Reis) y Portas (Portas).

Asimismo, aparecen bajo el epígrafe comprendido entre el 19 de abril de 2024 y el 19 de octubre de 2024 Laracha y Comiáns (A Laracha); Arzúa y Castañeda (Arzúa); Touro (Touro); Pino (O Pino); Sol, Paradela, Vilar y Salceda (Vedra); Balcaide, Lucí, Pontevea y Cacheiras (Teo); Rois y Calle (Rois); A Escravitude (Padrón); Bexo y Dodro (Dodro); Val do Dubra (Val do Dubra); Vilamaior, Santa Comba, Padreiro, Busto y Pereira (Santa Comba); A Baña y Corneira (A Baña); Brión (Brión); Portomouro (Val do Dubra); Pesadoira (Negreira); Ponteceso, Nemeño y Corme (Ponteceso); Meanos, Zas y Baio Grande (Zas); Camariñas, Rabadeira e Iñás (Camariñas); Coristanco y Bormoio (Coristanco); Ézaro, Farrapa, Olveira y Dumbría (Dumbría); Fisterra y Sardiñeiro (Fisterra); Laxe (Laxe); Rus, Entrecruces, Razo, Guntián y Bértoa (Carballo); Buño y Malpica (Malpica); Muxía y Vilastose (Muxía); Baíñas y Vimianzo (Vimianzo); Canduas (Cabana); Abella (Frades); Bermun (Cee); Aguiño y Bretal (Ribeira); Carnota y Miñarzo (Carnota); Muros (Muros); Rianxo Parque e Igrexa (Rianxo); Valadares, Outes y Roo (Outes); Carballosa, Curro, O Son y Portosín (O Son); Pontenafonso (Noia); Tordoia (Tordoia); Trazo y Restande (Trazo); Pontecarreira (Frades); Mesón do Vento (Ordes) y Cachopal (Oroso). Del 27 de mayo al 27-11-2024 tan solo consta Ames.

Para el presidente de la compañía Telefónica, José María Álvarez-Pallete, “el nuevo mundo digital pasa por nuestras redes”, destaca, añadiendo que esta multinacional “es pionera en la aplicación de inteligencia artificial a las redes de última generación, y es una pieza clave en la descarbonización de la economía. El cierre de nuestras últimas centrales de cobre era otro compromiso de Telefónica, y Telefónica siempre cumple sus compromisos y está preparada para el futuro”. A su vez, Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, afirma que “tenemos el compromiso de ofrecer la mejor conectividad a todos nuestros clientes. Con la comunicación del apagado de todas las centrales de cobre y la decisión de dejar de dar altas en esa tecnología, avanzamos para disponer de una red fija 100% fibra”, según aportaba en recientes declaraciones.

DESDE LA OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), presidida por Miguel Ángel Feito, tiene asumido el fin del ADSL, pero pide garantías para que las telecomunicaciones puedan seguir fluyendo: “Habrá que ver si el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es capaz de cumplir su compromiso de garantizar la conexión al 100% de zonas rurales, remotas y poco pobladas”.

Y es que la OCUse plantea que al menos 184.000 hogares podrían quedarse sin servicio de cobre a la espera de que les llegue la fibra. Pero, mientras tanto, existen alternativas, como la de recibir Internet vía satélite con Hispasat, pero también a través de los propios móviles, así como mediante la tecnología Wimax, un método de transmisión de datos a través de las ondas de radio.

“La información a los afectados es vital, porque son ellos quienes deben solicitar la conexión por satélite a la operadora de telefonía que preste servicio en su territorio”, continúan desde la organización de consumidores. Y, además, dejan clara su apuesta particular: “Otra opción interesante, allí donde haya cobertura móvil, es contratar Internet de 4G o de 5G, que suele funcionar mejor que la conexión por satélite; aunque nunca será tan estable como la fibra”, destacan al respecto.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aclaraba el alcance implícito al cierre de los centros ADSL de Telefónica, y aporta que “se entiende por cierre de una central el cese del uso de los accesos de cobre de dicha central”. Además, dicha clausura “conlleva el fin de la obligación de acceso en dicha central a la red de pares de cobre de Telefónica”, y ni esta compañía ni ninguna otra podrán ya “hacer uso de los mencionados pares de cada central”.