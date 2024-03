Nueva batería de paralizaciones eólicas para 6 parques que incluyen a Barcala, Outes y Mazaricos

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de emitir cinco autos en los que ha acordado la suspensión de las autorizaciones administrativa previa y de construcción otorgadas por la Xunta para otros tantos proyectos eólicos, entre los que se incluye el del parque de Banzas, situado en Outes, Mazaricos y Negreira. Además, decretó la paralización cautelar del de Troitomil (A Baña-Negreira).

La medida en este último caso responde a que el Tribunal Superior debe de pronunciarse antes sobre posibles daños irreversibles en acuíferos, flora, fauna y paisaje antes de autorizar esos aerogeneradores en Barcala –tal como recomendó el abogado Pérez Lema y la asociación Acouga a los vecinos de O Outeiro–, igual que pasa con As Penizas (Forcarei y Cercedo-Cotobade) y Serra do Faro II.

El resto de proyectos que quedan en el aire corresponden al de Ventumelo (situado en A Pobra de Trives, San Xoán de Río y Ribas de Sil); y Porto Vidros (ubicado en Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro).

Hay que recordar que, en días previos, el mismo tribunal gallego ordenó la paralización cautelar de 13 conjuntos de aerogeneradores, que son los de Monte Neme (Carballo y Malpica de Bergantiños); Zamorra (Agolada); Touriñan III-2 (A Estrada, Cuntis y Campo Lameiro); Pico Seco (Lalín y O Irixo); Figueiras (Mondoñedo, Alfoz y Valadouro); Reboiro (Baralla, Castroverde y O Corgo); Rodeira (Vila de Cruces y Lalín); O Cerqueiral (Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba); Chao do Marco (Becerreá); Felga (Aranga, Coirós y Oza-Cesuras); Serra do Faro (Rodeiro, Dozón, San Cristovo de Cea y Piñor); Monte Peón (A Lama); y As Encrobas (Cerceda, Carral y Ordes).

Por contra, se rechazaron las suspensiones cautelares de los parques de Vilartoxo (A Baña y Val de Dubra); Neboada (A Rúa, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Vilamartín de Valdeorras, Quiroga y Ribas de Sil); y O Cerqueiral (Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba).