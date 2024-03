O grupo The Rapants, de Muros, lanza 'La máquina del buen rollo'

La máquina del buen rollo xa está en marcha. O grupo musical The Rapants, de Muros, vén de publicar o seu terceiro LP, un retrato fiel ao espírito da banda, ateigado de chiscadelas á vida muradá e que convida, desde o primeiro e até o noveno tema, a bailar sen pausa. Ao cabo, esa é a esencia rapante: diversión, carácter, talento e conexión co público nos seus directos. O disco xa está dispoñible nas plataformas dixitais.

Rock, rap ou country son algúns dos estilos polos que transita La máquina del buen rollo, un traballo que gravaron o pasado outono nos estudios de Paco Loco, quen axudou á banda a ultimar os detalles dun disco no que cada tema “ten entidade propia”. Desde os sintes de Meu cariño, até as guitarras distorsionadas de Tuenti, pasando polas reminiscencias disco de Blaster W4u ou as referencias vintage de Novio Imaginario, cada corte é un mundo en si mesmo, mais todos son parte dun mecanismo que fai que o álbum reproduza os directos de The Rapants.

“Este disco é como as festas de San Pedro de Muros e cada tema é unha atracción”, sinala a banda, que exemplifica no saltón a natureza deste LP: a atracción que, alén de ser a portada do traballo, é o epicentro dos festexos, un aparello que, co seu ímpeto, transforma e dinamiza, durante unhas horas, a vida cotiá.

La máquina del buen rollo é un álbum “cañeiro e cheo de carácter” no que The Rapants contrapón letras tristes e escuras (nas que contaron coa colaboración de Sara Faro, de Fillas de Cassandra, para Rue Franklin, e Nuno Pico, de Grande Amore, en Cando Pensa en Min) con ritmos e melodías animadas, feitas para bailar.

"É un fiel retrato do que somos nós e da música que facemos, con todo o que nos identificamos, con todas as influencias e, especialmente, do que somos e de onde vimos”, expón o grupo. Neste sentido, a vida muradá está moi presente no álbum. Desde a gravación do videoclip de Blaster W4u no porto, até a praia de Louro, protagonista de Chusma Riders, o álbum destila Muros en cada nota, en cada silencio.

“Este é o disco que sempre quixemos facer”, aseveran Matías, Samu, Xanma e Xaquín, ao definir La máquina del buen rollo “coma unha aprendizaxe colectiva”, da que salientan a evolución do seu son. Ao fío, recoñecen o labor minucioso de Paco Loco á hora de axudalos a localizar e plasmar “eses sons e arranxos que, ás veces, tiñamos na mente e que grazas á sús experiencia foi posible”. “Paco Loco é unha eminencia no eido da produción musical e deu coa agulla de marear á hora de sacar o mellor de nós como músicos. Todo o que aprendimos e vivimos con el nunca o esqueceremos”, din.

Matías, Samu, Xanma e Xaquín, integrantes de The Rapants / Andrea Sánchez

La máquina del buen rollo, o terceiro LP de The Rapants, está xa dispoñible nas principais plataformas dixitais. Fisicamente poderase adquirir nas festas de presentación do grupo (23 e 24 de marzo na Sala Capitol), cuxas entradas se esgotaron en cuestión de minutos. Alén das citas compostelás, a banda suma novas prazas nesta xira: Carnota (Víndemo Ver) e Madrid (Último Acorde x Johnnie Walker, evento que terá lugar en La Sala do WiZink Center) e, a partir de maio, participará en festivais como Ourensound, Portamérica, Surfing The Lérez, SonRias Baixas ou Osa do Mar, entre outros.

The Rapants

The Rapants é talento, actitude e diversión. Nada en Muros no 2018, a banda surfea entre o pop, o garage e o disco cun directo “sen pausa”, coa intención de facer bailar ao público. O ano 2023 foi o da eclosión de The Rapants. Un total de 38 concertos polas principais salas e festivais do noroeste peninsular demostraron, sen dúbida, que é unha das formacións máis destacadas do panorama musical do momento (semifinalistas en 4 categorías dos Premios MIN, finalistas nos Premios Mestre Mateo polo videoclip "Fai tempo") e que a súa conexión co público é imparable.

Logo de publicar os LP Cariña de Raposo (2019) e O corasón como un after (2023), e de esgotar en tempo récord o pasado mes de febreiro as entradas para os dous concertos na Sala Capitol de presentación do seu terceiro LP, La máquina del buen rollo, agora publican un disco ao servizo do baile, da diversión e, como o seu nome indica, do bo rollo.