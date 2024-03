Impulsarán quince proyectos audiovisuales al constituir los órganos del Ames AV LAB

El salón de plenos de Ames fue marco de la primera reunión de la Comisión de Gobernanza del Ames AV LAB, el laboratorio local que impulsa la nueva producción audiovisual y que preseleccionará los 15 proyectos a valorar por otra comisión.

En dicho encuentro, al que acudió el alcalde Blas García y la diputada provincial Rosana García, se dio luz verde a la constitución formal y al funcionamiento de dicha comisión; a las bases de la convocatoria de participación; y a la Comisión de Avaliación de Candidaturas.

Composición

En concreto, la Comisión de Gobernanza está presidida por el regidor de Ames (suplente, Ana Paz) e integra a Rosana García y a la técnica María Luísa Lista; a productoras audiovisuales con sede en Ames (Zenit Televisión, Producións audiovisuais Sete Media, Cinemar Films, Ficción Producións y Mirabelle Comunicación), y participan la técnica María Lloves y el director operativo Ramón Tubío (de Craftium). Estos dos últimos integran además la de Avaliación con representantes locales, de la Diputación y las empresas.

En palabras del mandatario local de la capital maiana, “este proxecto naceu despois dunha rolda de visitas que fixemos ás produtoras audiovisuais do concello. Ames ten unha forte industria audiovisual. Este proxecto serve para poñer en valor o sector audiovisual, pero o tamén o espazo colaborativo do coworking do Milladoiro, que é onde van traballar os proxectos que saían elixidos. Desde o Concello queremos que isto sexa un apoio recíproco, que facilite esa colaboración tan necesaria e que permita sacar proxectos adiante. A nosa idea é crear no futuro reunións estables coas empresas audiovisuais onde poñer en común ideas e crear sinerxias para crear proxectos innovadores e beneficiosos para o concello”.

En cuanto a la diputada provincial, apuntó que “fago miñas as palabras de Blas, especialmente o de crear sinerxias, porque moitas veces é a forma de aproveitar o talento e de sacar ideas adiante dende unha administración en colaboración cun sector ou empresa”, mientras que la edila de Promoción Económica agradeció “a boa disposición das empresas do sector audiovisual de Ames en todas as reunións que tivemos co seu persoal. A través deste laboratorio de aceleración de proxectos trátase de dotar de ferramentas ao talento local. Trátase dun proxecto moi importante no que se fai unha clara aposta polo audiovisual e pola formación de persoas neste ámbito”.