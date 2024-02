Roteiro Maker, o cómo hacer interesante la ciencia en igualdad a los alumnos de Ames

La furgoneta del Roteiro Maker puso en marcha talleres científicos y tecnológicos en los centros educativos de Ames para conmemorar el Día da Muller e da Nena na Ciencia, con actividades interactivas de las que se beneficiaron 400 alumnos de los colegios de Barouta, A Maía, Agro do Muíño y Ventín. Y prueba de su éxito es que, según el Concello, los centros solicitaron que se repita esta iniciativa debido a la aceptación que tuvo entre los chavales.

Así, y a través de los talleres del Roteiro Maker, el alumnado aprendió sobre realidad aumentada o robótica, siempre primando la interactividad, tocando e incluso comiendo la ciencia de forma literal. Además, la chavalada participó en actividades de matemáticas sin ni siquiera saberlo, porque lo hizo a través de actividades divertidas y participativas.

La idea principal de este proyecto es darle un impulso a la implicación de los estudiantes en las disciplinas científicas de forma amena, para que no queden en el camino y que sepan que también pueden trabajar en ciencia y tecnología.

Así lo corroboraron in situ la concejala de Promoción Económica e Innovación, Ana Belén Paz; la de Planificación e Xestión Educativa e Mocidade, Carmen Porto; y la de Benestar Social e Igualdade, Uxía García. Para Paz, “o balance desta iniciativa é moi positivo, xa que os rapaces e rapazas participaron activamente nas actividades da Estación Espacial, dedicada a Alyssa Carson; Estación Realidade Aumentada, centrada na figura de Ángela Ruiz; e Estación Experimentos, dedicada a Jane Colden. Ademais, esta iniciativa contribúe a destacar o papel de Ames dentro da Red Innpulso como Cidade da Ciencia e da Innovación”.

A su vez, Porto explicó que el objetivo pasa porque “as nenas amesás teñan un papel decisivo nas comunidades científicas e tecnolóxicas e reforcen a súa participación nestes eidos. Con esta iniciativa buscamos facer referencia a esas mulleres que fixeron historia, como Marie Curie, e outras que traballan na loita contra o cancro, como Sara García Alonso. De cara ao futuro precisamos destas mulleres para traballar a prol dos avances tecnolóxicos”.

MUJERES. Por último, García quiso poner en valor que “estes obradoiros tamén forman parte da área de igualdade ao destacar o papel fundamental que tiveron e teñen as mulleres na ciencia. Un dos obxectivos destes obradoiros é darlle un impulso á implicación das nenas nas disciplinas científicas, para que non queden no camiño e que saiban que tamén poden traballar en ciencia e tecnoloxía”.

En total, fueron cuatro jornadas de mañana con esas tres estaciones diferentes, en las que se trataron una disciplina científica y la figura de una mujer destacada en tal área.