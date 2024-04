Padres de alumnos de Ames critican las plazas sin consensuar para servicios complementarios

Los padres y madres de alumnos de Ames acaban de mostrar su malestar “pola publicación sen consulta previa do decreto sobre as prazas ofertadas nos servizos complementarios de educación para o curso 2024-2025”, criticando la falta de transparencia a la hora de divulgar los criterios utilizados para establecer los máximos en un municipio con casi 3.800 estudiantes. A su vez, desde el ejecutivo local socialista defiende su gestión, basada en criterios de seguridad y calidad.

“As ANPA de Ames sempre estamos dispostas a traballar co Concello e por iso estes meses colaboramos, cada vez que o Concello o estimou oportuno, na preparación dun novo regulamento para servizos complementarios”, apuntan las familias en un comunicado conjunto de los colegios Agro do Muíño, Ventín y A Maía, del IES de Ames, de la guardería A Madalena y de la EEI do Milladoiro. En este período recuerdan que “achegamos o punto de vista das familias, que hai que lembrar son as usuarias dos servizos complementarios”, pero ahora contemplan “con asombro” cómo se han establecido dichas plazas sin contactarles.

“Esta forma de actuar revela un total desinterese por manter unha boa comunicación coas ANPA e, o que é peor, un total desprezo polas necesidades das familias que precisan estes servizos”, trasladan.

Entre los apartados más polémicos, los padres de alumnos señalan también “o escaso número de prazas de nova inscrición asignadas á EEI Milladoiro, a cal absorbe todo o alumnado que comeza en 4º de Educación Infantil do Milladoiro”, además de las “elevadas asignacións de prazas reservadas a emerxencias sociais”; el número de plazas de nueva inscripción recibidas por cada centro, y las que son de emergencia social en cada uno; la cifra de solicitudes que se quedarían fuera del servicio y el “número de solicitudes rexistradas en Conciliames, pero que olvidaron facer o trámite extra de descargar o pdf xerado en Conciliames e presentalo por rexistro”.

Versión de la concejala

Por contra, la edila de Educación, Carmen Porto, subraya que el decreto que adelantó el número de plazas supone un “exercicio de transparencia” que se lleva a cabo “por primeira vez”, y explica que el reparto “responde unicamente a dous factores que non son en absoluto negociables para esta concelleira: a calidade do servizo e a seguridade do alumnado”. Apunta asimismo que con este reparto se siguieron “rigorosamente os informes dos técnicos”. En total, se ofrecen 2.338 plazas (245 más), con 1.550 en comedores; 503 en el Bos Días; y 285 en Tardes divertidas.