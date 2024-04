El negocio del recreo: arranca la puja por 107 cafeterías en centros de enseñanza

Suena la chicharra (la sirena que llama al recreo) en el IES Número Uno de Ribeira, y Manola se remanga en la barra de la cafetería del centro para atender a una avalancha de alumnos con mucha prisa y poco tiempo. El trato con la clientela es casi familiar. Algunos estudiantes ya ni tienen que pedir la consumición; Manola se les adelanta. Les conoce a casi todos. Es el negocio del recreo; una actividad hostelera intramuros con sus pros y sus contras con respecto a las demás cafeterías.

La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades acaba de sacar a concurso la explotación de 107 cafeterías de centros de enseñanza públicos de la provincia de A Coruña (las licitaciones en las otras tres provincias ya se realizaron) para los cursos 2024-2025 y 2025-2026, con posibilidad de prórroga de dos cursos.

Las 40 cafeterías que están en el cinturón santiagués y los importes mínimos del canon anual son las de los institutos de Secundaria siguientes: Agra de Leborís de A Laracha (430 €); A Pobra (395,60 €); O Milladoiro (454,00 €) y el Plurilingüe en Ames (554,40 €); el de Arzúa (352 €); en Boiro, el de Espiñeira (341,60 €), el de A Cachada (374 €) y el Praia Barraña (384,40 €); el de Brión (421,20 €); el Pedra da Aguia de Camariñas (113,60 €); en Carballo, el Alfredo Brañas (493,20 €), el Isidro Parga Pondal (531,20 €) y el Monte Neme (448,40 €); el Lamas de Castelo de Carnota (146,70 €); el Agra de Raíces de Cee (371,20 €); el Fin do Camiño de Fisterra (221,30 €); el de Melide (418,80 €); en Muros, el As Insuas (208,80 €) y el Plurilingüe Fontexería (322,40 €); el Ramón Caamaño de Muxía (255,60 €); el Xulián Magariños de Negreira (420,40 €); en Noia, el Campo de San Alberto (452,80 €) y el Virxe do Mar (358 €); en Ordes, el de Ordes (444,40 €) y el Plurilingüe Maruxa Mallo (334 €); el de Oroso (236,80 €); el Poeta Añón de Outes (270,80 €); en Padrón, el Camilo José Cela (308,40 €) y el Macías O Namorado (407,60 €); el Eduardo Pondal de Ponteceso (370,40 €); el de Porto do Son (371,60 €); el Félix Muriel de Rianxo (433,20 €); en Ribeira, el CIFP Coroso (394,40 €), el Leliadoura (461,20 €) y el Nº Uno (486,40 €); el Terra de Xallas de Santa Comba (402,80 €); el de Cacheiras, en Teo (502 €); el Terra de Soneira de Vimianzo (316,80 €); y el Maximino Romero de Lema, de Zas (338,80 €), así como el CPI Plurilingüe Cabo da Area de Laxe (262,40 €).

El cálculo del canon mínimo exigible para cada curso escolar resulta de la suma de dos variables: el horario diario (por cada hora o fracción de hora de apertura de la cafetería se multiplicará por 40 €, hasta un máximo diario de 200 €); y los usuarios (en las cafeterías con menos de 120 usuarios, el número de estos se multiplicará por 0,30 € y en las de 120 o más, se multiplicará por 0,40 €).

Para la obtención del número de usuarios se suman el número de alumnado matriculado en el centro, el profesorado y el personal no docente. La estimación del importe de licitación de las cafeterías de los 107 centros coruñeses es de 1.552.000 €.

A título informativo, en la documentación complementaria a los pliegos del concurso se indica el personal sujeto a posible subrogación en cada centro educativo.

Volumen de facturación

Para participar en la licitación, el empresario interesado deberá contar con un volumen anual de negocio que, en el mejor de los tres últimos ejercicios, deberá superar los 3.700 €, salvo en el caso de los institutos Pedra da Guía, Cabo Ortegal, Catabois, Ferrol Vello, As Insuas, Ramón Caamaño y Poeta Añón, que será de 3.000 €, y Fin do Camiño y Lamas de Castelo, que será de 2.200 €.

Para empresas de nueva creación que tengan la condición de personas físicas (caso en el que se entenderá a aquellos que tengan una antigüedad como empresario inferior a dos años), se admitirá que, en alguno de los tres últimos ejercicios, acrediten la percepción de unos ingresos o rentas, de cualquier naturaleza, que superen dichas cantidades.

Cada licitador podrá optar a un máximo de seis concesiones. El plazo está abierto hasta el 22 de abril.

Contras

Algunos actuales adjudicatarios de cafeterías de institutos explicaron a este diario que consideran escaso el período de adjudicación (2 cursos) para rentabilizar un negocio en el que el equipamiento corre de su cuenta; deben subrogar al personal contratado por el anterior; al que solo pueden acceder alumnado y personal vinculado al centro; en el que no se pueden vender ni consumir bebidas alcohólicas o energéticas ni tabaco; que están sujetos al horario del centro; en los que no puede haber máquinas de juegos; que en muchos casos compiten con otras cafeterías abiertas al público al lado del centro; y que tienen los precios limitados. Con todo, hay empresarios que tienen más de una cafetería en concesión, e incluso quien la tiene desde hace dos décadas. Y, aunque pueda presumirse mayor seguridad, también sufren robos: algunas hasta 4 en un año.

Suscríbete para seguir leyendo