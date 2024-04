Gonzalo Louzao substituirá a José López na alcaldía da Estrada

O comité executivo local do PP da Estrada deulle luz verde por unanimidade á proposta de que Gonzalo Louzao Dono, actual concelleiro de Urbanismo, Feiras e Medio Rural, sexa o candidato á alcaldía en substitución de José López Campos, que vén de tomar posesión como novo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. O máximo órgano interno do partido reuniuse na súa céntrica sede da Praza de Galicia, xusto despois do pleno extraordinario da Corporación no que se deu conta da renuncia de López á alcaldía, e refrendou co máximo e absoluto consenso de todos os seus membros a candidatura deste xove edil, de 29 anos de idade e que se incorporou ao goberno local tras as eleccións municipais de 2019.

“Coñezo ben aos meus compañeiros porque levo con eles moitos anos e calquera dos 13 concelleiros podería desempeñar con pleno acerto esta responsabilidade, pero creo que atinaron de cheo ao apostar pola valía, a capacidade de traballo, a cercanía, a dispoñibilidade máxima e o futuro de Gonzalo, que estou seguro que vai liderar o novo ciclo político que se abre agora con moitos éxitos tanto para A Estrada como para o Partido Popular”, manifestou o exrexedor e tamén presidente do PP local.

Xenerosidade

José López tamén quixo destacar a “xenerosidade de todos os que formamos o PP da Estrada e a visión estratéxica” de apostar por un concelleiro “que no seu momento representou unha importante renovación e achegou un sopro de aire fresco ao executivo e que, nestes cinco anos de bagaxe, demostrou unha enorme capacidade en todos os ámbitos e unha predisposición absoluta na atención aos veciños, que son o máis importante e aos que nos debemos en exclusiva”.

A intención do PP local pasa por manter nestas semanas o traballo habitual desde o Concello, “algo para o que non haberá ningún problema porque o seu funcionamento está perfectamente engraxado e todos os proxectos están lanzados grazas ao traballo que sempre fixemos en equipo” e celebrar posteriormente o pleno de elección e investidura de novo alcalde tras a chegada das credenciais e toma de posesión da nova concelleira, a número 14 da candidatura, Jessica Rodríguez.