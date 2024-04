Ames elaborará un nuevo decreto para ‘fijar’ plazas de comedor entre fuertes críticas de las familias de alumnos

Un millar de familias de Ames, y cerca de 1.500 alumnos usuarios de los servicios complementarios locales (los comedores escolares), están a la espera de conocer de forma definitiva las plazas ofertadas para el próximo curso tras una reunión del Consello Escolar Municipal en el que saltaron chispas, tanto por las formas (afirman que la edila de Educación leyó whatsapps de grupos en los que no está incluida) como por la propia cuantificación de la demanda o la falta de datos acerca de las medidas de seguridad a las que responde el reparto.

Así lo exponían las asociaciones de padres y madres de los CEIP de Ventín, Agro do Muíño, Barouta, IESP de Ames, EEI de Milladoiro y la escuela infantil A Madalena que, a través de un comunicado conjunto, lamentan que “se nos trasladou que se trataba dun decreto provisional, é a primeira vez que oímos este termo, e que xa estaba previsto sacar un novo decreto para reaxustalo e adecualo ás necesidades reais”. Porque, además de señalar la falta de requisitos formales y contenido a tratar en la convocatoria de la reunión prevista el 19 de marzo, también creen “que non se pode considerar válida porque non está asinada dixitalmente”. Posteriormente, explican que se decidió celebrar la reunión el 2 de abril, pero se canceló unos días antes “por motivos de axenda”. Y, finalmente, la gota que colmó el vaso: “Aínda máis difícil de xustificar o feito de non ter trasladado, en ningún momento, un borrador do decreto aos membros do Consello Escolar Municipal, non so as ANPA”, antes de publicarlo.

Distribución de usuarios

Ese decreto de 26 de marzo consignaba 1.322 plazas para el servicio de comedor distribuidas de la siguiente manera: CEIP de Ventín, 436; Agro do Muíño, 345; Barouta, 111; EEI de Milladoiro, 106; CEIP da Maía, 306; unitaria de Covas, 8; y unitaria de igrexa, 10 plazas. Según las explicaciones que divulgaba el alcalde Blas García en las últimas horas, “o sistema de comedores de Ames é de conciliación, e todas as familias que precisen conciliar van ter praza porque, ademais, xa a teñen renovada”. Por ello, se va a obligar a justificar la actividad laboral de los progenitores, ya que el déficit acumulado es de 2,3 millones de euros ya, y de no tomar cartas en el asunto, alcanzaría “os nove millóns ao final do mandato”, algo que cree “inasumible”. Hay que recordar que desde hace 15 años, no se sube el importe de este servicio, y que el ejecutivo local socialista pretende, por lo menos, repercutir el IPC, modificando el reglamento “coas ANPA” y analizando las tarifas finales a cobrar. Por todo ello, se acordó elaborar un nuevo decreto.

Valoración de las familias

Precisamente, y en lo que atañe a la fijación de las plazas a consignar para cada colegio o escuela, las ANPA lamentan que, por ejemplo “para o colexio de Ventín, resérvanse 20 para casos de emerxencia social, cando antes eran 8 e unicamente están ocupadas tres”. E igualmente ignoran –parte de la oposición también alude a la falta de claridad del dato– a las medidas de seguridad a las que se esgrimen para fijar las cifras finales, cuando el comedor de ese mismo CEIP, el más cercano a Milladoiro, está “saturado”, y el Concello “oferta prazas por enrriba da súa capacidade”, con planes para “quitar adicionalmente o despacho do orientador e habilitar espazo extra para comer”, una “decisión unilateral” que se toma con el argumento “de que se fai porque o edificio é de propiedade municipal”.

El mandatario local asegura que la distribución responde a criterios exclusivamente técnicos, y que el decreto era provisional “porque se estiman as persoas que renovan prazas e as posibles preinscricións e a capacidade que teñen os distintos comedores” de la capital maiana.