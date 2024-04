Presentan la nueva flota de limpieza de Ames con vehículos eléctricos de última generación y localización GPS

La Praza de Manuel Murguía, en Milladoiro, fue marco de la presentación de los nuevos vehículos a disposición del servicio de limpieza viaria que presta la empresa Urbaser que, además, descubrió su nueva identidad gráfica en Ames. Son un total de 10 automóviles, de los cuales 3 son eléctricos, y los 7 restantes, de combustión diésel. Algunos de ellos ya se vienen empleando y otros llegan para llevar a buen puerto dichas labores de limpieza, incorporando además un sistema de control mediante GPS para conocer por dónde se está trabajando o el número de kilómetros que recorren, entre otras funcionalidades. También harán posible un considerable ahorro en el consumo y reducción de la huella de carbono.

En concreto, los vehículos eléctricos son una furgoneta de inspección que emplea el encargado del servicio, un vehículo con caja abatible sobre camión y una hidrolimpiadora sobre camión. Los 7 restantes son diésel (punto limpio móvil; cisterna sobre camión para baldeo y riego; barredora y aspiradora autopropulsada con bomba de alta presión; camión con caja abatible caybol con plataforma elevadora; 2 barredoras y aspiradoras autopropulsadas; y una máquina para lavar aceras).

La puesta de largo contó con la presencia del regidor, Blas García, así como del edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, quien explicó que “Urbaser encárgase desde hai 17 anos da limpeza viaria en Bertamiráns e O Milladoiro, aínda que co novo contrato incrementou os seus servizos cun punto limpo móbil e coa recollida de voluminosos baixo demanda. Estamos encantados coa calidade dos novos vehículos, aos que se suman novos exemplares eléctricos para reducir o consumo, e a extensión do punto limpo móbil tanto na zona urbana como no rural”.

A su vez, el jefe de servicio de Urbaser, Ángel Fagilde, reseñaba que “presentamos a renovación integral e modernización da flota do servizo cunha nova imaxe, evidenciando tamén o esforzo en calidade e desenvolvemento sostible do propio Concello, así como o investimento realizado co novo prego de comisións técnicas. O Concello de Ames fai un labor moi importante, tamén en termos económicos, porque é un investimento que supera o millón de euros en maquinaria. Catro dos vehículos da frota son totalmente eléctricos: o de inspección e os tres hidro-limpadores”. “Ademais, incorpórase un novo vehículo neste novo contrato, como é o punto limpo móbil, que presenta gran versatilidade para ser complementario do punto limpo fixo e involucrar á cidadanía no coidado e limpeza do espazo público”, añadió al respecto.

La empresa Urbaser es la concesionaria del servicio de limpieza viaria desde el año 2007. Hay que recordar que en el pleno ordinario de enero de 2022 se adjudicó el nuevo contrato de limpieza por un importe total de 7.388.427,97 euros y un período de 7 años, que abarca desde el 15 de julio de 2022 hasta el 14 de julio de 2029. El valor del contrato por año asciende a 1.055.489,71 euros, y supone uno de los más importantes del Ayuntamiento de Ames.

Mejoras en marcha

Entre las mejoras que se incorporan se cita la realización de trabajos de limpieza viaria en toda la localidad de Bertamiráns, en Milladoiro y en las urbanizaciones. Para eso se ampliaron las frecuencias de limpieza en las dos urbes, y también se incrementó el servicio de baldeo con una máquina para lavar aceras en el núcleo de Milladoiro y en la zona donde existen viviendas del parque empresarial Novo Milladoiro.

Asimismo, se dotó de nuevas papeleras a la zona del parque empresarial, a las urbanizaciones y a los núcleos del rural, ampliándose el equipo en cinco personas para asegurar la efectividad del servicio.

Este servicio llega, igualmente, a las distintas plazas del municipio, así como a las áreas de aparcamiento de los núcleos urbanos. Además, incluyeron la limpieza de diversas zonas del rural, especialmente aquellas en las que hay aceras, destacando la eliminación de residuos en A Ponte Maceira (principal núcleo turístico de Ames) o en los tramos del Camino de Santiago que pasan por Ames.

Por otra parte, se amplió el horario de atención del Punto Limpo, de lunes a sábado, de 09.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Otra de las novedades es el servicio del Punto Limpo Móbil, que comenzó a funcionar en abril de 2023. Se trata de un vehículo adaptado que recorre los diferentes lugares y parroquias del municipio de Ames, con unos horarios y puntos prefijados, normalmente a un lado de las casas de la cultura o locales sociales de cada parroquia, con el objetivo de que el vecindario pueda depositar los pequeños residuos domésticos para los que no existen colectores en la vía pública.

Testimonio del alcalde

El alcalde, Blas García, explicó que “estes vehículos encargaranse da limpeza viaria, pero tamén doutros servizos, como a recollida de enseres e voluminosos, tanto na zona urbana como no rural. Esta era unha das preocupacións que tiñamos e un dos motivos polos que ampliamos este contrato, ademais de amplialo para zonas urbanas onde non se atendía anteriormente”. Asimismo, añadió que “traemos nova maquinaria, tanto en camión de recollida como camión cisterna con capacidade para 10.000 litros de auga, e novas varredoras con sistema de aspiración traseiro con posibilidade de incorporar novos cepillos. E tamén algo moi importante, sobre todo nos tempos nos que estamos, como é os vehículos eléctricos. Incrementouse a frota destes vehículos, sobre todo para darlle servizo ao propio persoal de Urbaser para desprazarse”.