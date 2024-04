Ames quiere poner en marcha su comunidad energética y la aldea modelo de Ferreiros a mediados del presente año

Aunque los vecinos siguen sin acudir a los plenos sobre el Estado do Concello de Ames, y el gobierno local socialista no está demasiado convencido sobre su utilidad, lo cierto es que el último celebrado estos días no solo valió para que la oposición metiese caña a la actividad ejecutiva municipal, sino que sacó a la luz actuaciones y plazos.

Entre ellas, que se quiere poner en marcha antes del verano la Oficina de Transformación Comunitaria, para crear comunidades energéticas locales, y también la aldea modelo prevista en Ferreiros. Además, licitarán un plan de mantenimiento de infraestructuras educativas, así como dos pistas polideportivas, y aumentarán los puestos en el mercadillo.

De esta manera, y con más munícipes que público en el auditorio de Bertamiráns, comenzaba una sesión extraordinaria en la que, además de los dimes y diretes entre formaciones políticas, se fueron analizando las principales actuaciones realizadas en cada departamento y las próximas previstas.

Comenzando por las áreas de Formación, Emprego, Promoción da Saúde, Cultura e Normalización que lleva el regidor, Blas García anunció que “estamos traballando na construción dun novo parque empresarial na contorna de Bertamiráns. Hai varias empresas interesadas en solo industrial; concretamente unha empresa precisa máis de 20.000 metros cadrados. Pero hai moitas outras que tamén están interesadas”, sin olvidar la puesta en marcha “dun novo obradoiro de emprego e un novo programa integrado e co servizo que ofrece o espazo colaborativo A Proa”. Otra novedad, el ciclo de monólogos, llegará en el mes de mayo.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Víctor Fernández, destacó que “na área deportiva continúase a traballar no centro deportivo do Milladoiro, a aposta pola optimización das instalacións en desuso cun investimento de máis de 500.000 euros, para mellorar o campo de Ortoño coa construción dunha pista polideportiva e outra destinada á práctica da patinaxe, así como unha explanada para eventos; ou as actuación no campo do Biduído, que se está adaptando como campo de lanzamento homologado”. Pero también hizo hincapié en que “estamos traballando para aumentar o mercadillo e eliminar a lista de agarda ou poñer en marcha unha nova edición do Canta con Ames, e celebrarase por primeira vez o Baila con Ames”.

Juventud

En Educación e Mocidade, el ejecutivo local divulgó que “como novidade está prevista a licitación dun plan de mantemento para solucionar as deficiencias nas que o Concello teña competencias, e poder realizar unha xestións ordenada e programada destes mantementos evitando situacións como as atopadas de falta de previsión” en infraestructuras educativas. Y en cuanto a Benestar Social, el gobierno maiano indicó que “deuse continuidade aos programas que xa se viñan desenvolvendo e puxéronse en marcha novas iniciativas: novos contedores de recollida de roupa e calzado (2 por cada núcleo), mellora e ampliación do horario do transporte adaptado, campaña Fai Tribu para captar novos voluntarios/as neste ano 2024, e ampliación do programa Xantar na Casa”.

Para concluir, anunciaron que la Oficina de Transformación Comunitaria “está na fase final da redacción dos pregos para poder poñela en marcha antes do verán”, mientras que se aborda la ordenación de la aldea Modelo de Ferreiros “prevista para mediados deste ano”, donde ya se están “acondicionando os accesos e facendo as limpezas” y se plantea una ruta a Ponte Maceira”.

La oposición valora

Por supuesto, la oposición aprovechó para valoror la acción gubernativa, y la edila de Espazo Común, Luísa Feijóo, aludió a que “onde antes había portas abertas e comunicación fluída agora están pechadas, non se contesta ou se contesta mal e pasouse a que se teña que pedir todo por rexistro”.

Por su parte, el nacionalista David Santomil se refería a que “este é o goberno municipal con menos concelleiros da historia de Ames, con menos solvencia política, e o señor García vai pasar á historia como o alcalde socialista que rompeu un goberno de coalición de esquerdas e pactou co PP”, explicando que “Blas García é unha persoa dialogante ata que lle levan a contraria”.

Y, por fin, la popular Oliva Agra quiso trasladar que “a execución da améndoa central de Bertamiráns provoca moitos máis atascos no centro e moitas menos opcións de aparcamento que antes”, anticipando que la humanización de O Milladoiro “é a crónica dun desastre anunciado. Esas obras van devolver O Milladoiro aos anos oitenta e pasaron de ter un orzamento de 7 millóns a 4”.

