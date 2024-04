A Laracha acondiciona e pon en valor o Castro de Montes Claros

O Concello da Laracha continúa coas actuacións de conservación e posta en valor do Castro de Montes Claros, situado na parroquia de Vilaño e pertencente á Idade do Ferro. As brigadas medioambientais municipais, formadas en colaboración coa Deputación da Coruña no marco do programa PEL-Concellos, comezaron este luns a intervir no castro para levar a cabo labores de limpeza do ámbito, incluíndo o cortado da herba, o desbroce da maleza e a eliminación de posibles rebrotes de eucaliptos para que o espazo quede libre desa especie e conserve unicamente árbores autóctonas, como carballos, castiñeiros e loureiros.

Nas áreas que foron obxecto de escavacións nos últimos anos, a limpeza farase de maneira manual e superficial baixo supervisión arqueolóxica para non danar os elementos que presentan valor histórico. Os traballos lévanse a cabo nesta época do ano na que se prevé un maior número de visitas. O Concello ten previsto organizar en próximas datas novas visitas guiadas ao xacemento.