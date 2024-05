Malestar entre la vecindad de Noia por otro episodio de contaminación en la red de agua

El vertido de purines en grandes parcelas agrarias situadas antes del punto de captación de agua en el río San Xusto, unido a días de lluvia persistente y el consiguiente arrastre de tierras, han vuelto a generar la alarma entre la vecindad de Noia al ver como a sus grifos llega agua con una alta carga de turbidez, e incluso, con mal olor.

Una situación que ha llevado al Concello a pedir a la población “cautela no uso e consumo da auga”. El alcalde, Santiago Freire, asegura que, “iso non quere dicir que non sexa apta para o consumo” y, de hecho, añade, las analíticas realizadas constatan que, a pesar de la turbidez, “os parámetros están dentro do permitido, pero o desexable é que a auga sexa nítida e cristalina”. Además, explica, la incidencia no es igual en todo el territorio, “e hai puntos onde no percibiron nada”.

Cuando el servicio municipal de aguas tuvo constancia del problema se procedió a cortar la entrada en la captación, al tiempo que comunicaron la situación al Seprona y Augas de Galicia. “O que pedimos é que se intensifiquen os controis para evitar que se produzan eses verquidos de purín en época de choivas e en parcelas nas que os arrastres acaban no río de San Xusto”, afirma el regidor.

Estos episodios que se producen varias veces al año, especialmente en invierno, “xa se reduciron moito coas melloras realizadas nos últimos anos na estación potabilizadora, e confiamos en que o problema quede solucionado ou moi minorado coa reforma e mellora da planta na que Augas de Galicia vai investir 1,3 millónes de euros, a cal xa foi adxudicada a Espina Obras Hidráulicas”, explica Santiago Freire.

De la preocupación vecinal por esta situación se ha hecho eco también el grupo A Marea, cuyo portavoz, Manuel Seijas, pide al alcalde que “emita unhas directrices, pois é incríble que se pida cautela e que 15 horas despois non coñezamos se a auga se pode consumir ou no”. Asegura que recibió llamadas de “centros comunitarios, hostalería, perruquerías e demais sectores que chamaron ao Concello e non tiveron resposta sobre o uso da auga”. Desde el Sergas, añade, “dinnos que debe ser o Concello quen informe á cidadanía”.

Ante estas críticas, el alcalde pide a los grupos de la oposición que actúen “con responsabilidade, para buscar solucións” y que “non intenten confundir á veciñanza e crear alarma”. Señala además que se convocará una reunión con técnicos de la empresa adjudicataria de las mejoras de la potabilizadora y de Augas de Galicia “para que nos expliquen en que consistirán as actuacións”.