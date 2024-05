Abre en Carnota o primeiro museo galego totalmente automatizado

Carnota celebra este ano o Día Internacional dos Museos inaugurando A Caseta de Pepe do Cuco, “o primeiro museo mariñeiro totalmente automatizado de Galicia”, según a empresa encargada da súa creación (Ménsula) e o Concello. A instalación abrirá as súas portas 24 horas seguidas en Lira este sábado 18. Trátase dunha antiga caseta de pescador que foi reformada para ofrecer unha experiencia diferente e atractiva para as persoas que a visiten, que poderán acceder á instalación durante as 24 horas do sábado usando como chave os seus móbiles e un código QR.

O alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, explica que este museo “é un exemplo do uso da tecnoloxía para facilitar o acceso á cultura das persoas e mellorar a calidade de vida no medio rural. Trátase dun museo que, cuns custes mínimos de mantemento, pon o noso patrimonio histórico e cultural a disposición dos veciños de Carnota e de todas as persoas que desexen coñecelo. Unha instalación que se pode manter aberta ao público todos os días do ano, en calquera horario”.

O sistema de automatización da Caseta de Pepe do Cuco leva en fase de probas dende abril e afrontará un novo test este sábado, no que estará operativo 24 horas seguidas. Así, o público que se achegue á aldea de Portocubelo (Lira) poderá acceder a través dun código QR exposto no exterior da caseta, que o dirixe a un formulario de acceso no que solicita a apertura automática da porta.

Unha vez dentro, a través da combinación de auténticas pezas orixinais con vídeos e xogos de luces, o propio museo irá amosando ao visitante como evolucionou a vida en Lira dende que Pepe do Cuco construíu esta caseta alá polos anos corenta do século pasado.

Ademais, o museo ten a particularidade de que son os propios veciños e veciñas de Lira os que contan a súa historia. Uns exemplos de tradición oral que son fiados polo presentador e anfitrión virtual do museo: Miguel Domingo García Martínez, coñecido artisticamente como Miguel de Lira. Este actor de cine, teatro e televisión, especialmente popular polo seu papel do percebeiro furtivo Evaristo Currás na serie Mareas vivas da TVG, guiará o percorrido do visitante polas distintas áreas da Caseta de Pepe do Cuco.

A visita ten unha duración aproximada de trinta minutos. Ao finalizar, a través do alumeado e o son, o propio sistema guía ao visitante para que abandone as instalacións e agradécelle a súa estancia.

Por outra banda, a seguridade das persoas está garantida por un sistema de alarma, un circuíto pechado de cámaras, sistemas de detección e aviso automatizado de incidencias e teléfonos de asistencia ao visitante, segundo explica o Concello.