La CIG critica la caída del falso techo en la escuela infantil de Milladoiro y la Xunta asegura que va a cambiar el tejado

La CIG-Servizos denuncia el “desleixo” del Concello de Ames tras el desprendimiento de partes del falso techo del comedor de la Escola de Educación Infantil de Milladoiro, exigiendo del ejecutivo local y de la Xunta (propietaria del inmueble) que tomen de inmediato medidas preventivas para evitar “feridas” en el alumnado y personal. Por su parte, desde el Ayuntamiento confirman que ya dieron aviso al Gobierno gallego, y que este miércoles se ejecutó un “arranxo temporal”.

Al respecto, fuentes municipales aseguran que, en reciente conversación telefónica con responsables autonómicos, les confirmaron “o cambio de cuberta do centro e do falso teito afectado durante o mes de xullo”. El desprendimiento se produjo en la semana del 6 de mayo y cuando estaba dentro del comedor una trabajadora que, por suerte, no sufrió ningún daño. Según el técnico que acudió a revisar la zona, “a caída produciuse pola auga que se acumula no tellado a causa dunha deficiencia nuns desaugadoiros a distinto nivel da inclinación do tellado”.