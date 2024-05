Las aguas fecales vuelven a desbordar por el paseo de Bertamiráns y culpan a la sobrecarga de la depuradora de Sisalde

El PP de Ames reclama, por escrito y con fotos, el arreglo de un colector “que desprende aguas fecais ó paseo de Bertamiráns e mesmo ó río Sar”. Por su parte, desde el ejecutivo local aclaraban que “o PP de Ames é coñecedor do problema real, que non é outro que a sobrecarga da EDAR de Sisalde, responsabilidade da Xunta”. Por ello, animan a la oposición a “unirse ás numerosas peticións que se levan feito ao Goberno galego para que deixe de eludir responsabilidades”, apuntaban.

Los populares comienzan abundando con que las localidades que tienen la suerte de estar bañadas por las aguas del mar o de un río “intentan aproveitar as potencialidades que lle da ese privilexio”. Pero, sin embargo, creen que “non son todos os pobos” los que apuestan por paseos fluviales o marítimos, por el cuidado de la fauna y de la flora mostrando su sensibilidad con el medio ambiente o por rutas que beneficien la salud de los vecinos, así como a la sociabilidad entre ellos o un lugar ideal al que poder recurrir para sacar a pasear a las mascotas. “Ames non. Ames é diferente”, apostillan.

Así, aseguran que el PP de Ames “está farto” de reclamar arreglos en el premiado paseo fluvial de Bertamiráns, que en muchas ocasiones “semella ser máis unha selva que un lugar ideal para o ocio”. Entre las deficiencias, enumeran las que afectan a las luminarias o el “abandono” de la vegetación, que se suman a “outros atrancos que non son atendidos polo goberno municipal”.

Escrito

Además, en esta ocasión la oposición popular acaba de presentar un escrito, que aporta también una fotografía del lugar afectado, solicitando el arreglo de la avería de un colector de aguas fecales “que desprende auga ao exterior do paseo e mesmo ao río Sar”. La portavoz Oliva Agra y sus compañeros del PP en la Corporaciónse declaran “moi sensibilizados” con el paseo fluvial de Bertamiráns, y no dejarán de insistir unha e outra vez para que “esté en todo momento en boas condicións aínda que a resposta do goberno municipal sexa a desidia e o abandono”.