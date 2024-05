El gobierno de Rianxo no obtiene la confianza de la oposición y se abre el plazo para presentar una moción de censura

Una semana después de que la Corporación de Rianxo rechazase la propuesta de presupuestos municipales formulada por el grupo de gobierno (Rianxo en Común), los tres grupos de la oposición volvieron a rechazar las cuentas (9,27 millones de euros) y la moción de confianza vinculada a las mismas, con lo que se abre un plazo de 30 días para que PSOE, PP y BNG presenten una moción de censura y una candidata o candidato para desbancar de la alcaldía a Julián Bustelo.

Socialistas, populares y nacionalistas coincidieron en achacar esta situación a la incapacidad de diálogo del regidor y de su grupo de gobierno para recabar los apoyos necesarios para que Rianxo pueda contar con un presupuesto actualizado, dado que el vigente está prorrogado desde el año 2021.

Xusto Ordóñez, portavoz del BNG, señaló que "imos votar non á prepotencia" y acusó al alcalde de seguir "no illamento" y de negarse "a negociar e escoitar". Recordó que los nacionalistas también gobernaron en minoría "e sacamos adiante orzamentos, plans de obras e o Plan Xeral de Ordenación Municipal".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Óscar Rial, acusó a Rianxo en Común de no cumplir el acuerdo suscrito con los socialistas y pidió al regidor un "talante dialogante" y que "acepte que se equivocou". Reiteró además la diposición de su grupo "a colaborar e instamos ao alcalde a abrir un espazo de diálogo, respectando a mensaxe da veciñaza, que pediu que cheguemos a entendemento". Volvió a tender la mano "para que se reconduza a situación polo ben de todos os rianxeiros".

Desde el PP, justificaron su voto en contra de la moción de confianza porque, según señaló Alicia Carou "non cambiou nada". Dijo al alcalde que, si como dice, "quere o mellor para Rianxo, era tan fácil como cumprir o acordo co PSOE", y le pidió que "faga as cousas ben e deixe de chorar nas redes sociais".

Por su parte, el alcalde, Julián Bustelo, aprovechó su intervención para hacer balance del primer año de mandato de su gobierno y negó las críticas y las acusaciones de falta de diálogo "porque non é certo". Así, recordó que su grupo siempre buscó el consenso antes de llevar asuntos al pleno "e mesmo contamos co respaldo unánime en moitas cuestións". Destacó además que en la Xunta de Goberno el PP cuenta con un representante, "o PSOE estivo e renunciou ao posto e ao BNG tamén se lle propuxo que estivera", algo que, añadió, no sucede en otros municipios.

Asimismo, Bustelo afirmó que se trasladó la propuesta de los presupuestos a todos los grupos "e mantiven xuntanzas con todos os representantes, invitándoos a que presentasen suxerencias, e só o PSOE plantexou propostas que foron recollidas no documento". Es más, añadió, "na comisión informativa a proposta foi ditaminada favorablemente, sen un voto en contra, e todos tiveron ocasión de falar".

Por ello, antes de la votación volvió a pedir, sin éxito, el apoyo al presupuesto "pois Rianxo non pode seguir cun orzamento prorrogado que pon en risco a prestación de servizos básicos". De lo contrario, añadió, "teñen na súa man formar unha alternativa de goberno".

Ahora, si la oposición no consigue articular un gobierno alternativo a través de una moción de censura, los presupuestos quedarán aprobados automáticamente de forma inicial.