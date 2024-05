O Semáforo, de Fisterra, recibe el Premio Sin Huella por su acción climática

El hotel restaurante O Semáforo, de Fisterra, ha recibido el galardón autonómico en la primera edición de los Premios Sin Huella de Hostelería #PorElClima como reconocimiento a su compromiso con la preservación del planeta y la descarbonización del sector hostelero. El resultado se ha dado a conocer durante un evento celebrado en Madrid.

Estos galardones son un reconocimiento a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y personas que han asumido un compromiso decidido para luchar contra el cambio climático en el sector de la hostelería emprendiendo acciones para reducir su huella de carbono, impulsar el ahorro de agua, fomentar el consumo responsable y potenciar la gestión eficiente de la energía o la correcta gestión de los residuos. Asimismo, los Premios ‘Sin Huella’ buscan inspirar y motivar a otros establecimientos del sector en su apuesta por la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2.

O Semáforo cuenta con un plan de mejora integral para ser más consecuentes con el paisaje en el que están inmersos y con los objetivos del negocio. Gracias a Hostelería #PorElClima, ha podido organizar las acciones ambientales y climáticas que ya tenían puestas en marcha y marcarse objetivos de mejora y reducción. Actualmente, cuenta con 41 acciones contra el cambio climático como, por ejemplo, puntos de recarga de vehículos eléctricos, realizar compost con los residuos orgánicos para crear abono ecológico o el empleo de un sistema de reutilización del agua, para poder aprovechar tanto las aguas residuales como el agua pluvial.

El jurado, formado por expertos en acción climática de Ecodes, ha reconocido ejemplos de buenas prácticas y referentes a nivel tanto autonómico. En esta primera edición, se han otorgado diecisiete premios, uno por cada comunidad autónoma y cuatro premios nacionales.

Premiados en la gala celebrada en Madrid / #PorElClima

Víctor Viñuales, director ejecutivo de Ecodes, señala que “por primera vez se dan unos premios al sector hostelero por su esfuerzo, tenacidad y creatividad para reducir la huella climática de su actividad. Estos primeros premiados son una muestra de lo que la hostelería es capaz de hacer cuando pone entre sus prioridades también el cuidado del planeta. Y no están solos, las asociaciones hosteleras y las administraciones tienen que ser sus grandes aliados para, entre todos, evitar sobrepasar el límite de aumento de temperatura a final de siglo, que el Acuerdo de París marca en 1,5 º C. Sin el apoyo de todos, no lo conseguiremos. Los Premios "Sin Huella" quieren mostrar que es posible hacerlo”.