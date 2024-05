PP y Bloque tumban la norma de control horario para los empleados del Ayuntamiento de Negreira

El BNG y el PP de Negreira rechazaron el Regulamento de control de horarios dos empregados públicos que presentó el PSOE en pleno.

Así, el popular Rubén Suárez se refirió a los “defectos que sinalou Secretaría” en la normativa en ciernes, pero también cargó contra la “libre interpretación do réximen sancionador”, obligaciones que no se especifican o los medios de control, como las tarjetas de seguridad, a los que no se da alternativas. Por su parte, el nacionalista Xosé Ramón Blanco aludió a que “ten que estar especificado todo o que se aprobe, como as sancións por posibles malas praxis”.

Y, a su vez, el alcalde Ángel Leis (PSOE) defendía que “todo o mundo coñece os sistemas de control das administracións”, y en el caso de la aplicación para el Servizo de Axuda no Fogar, apuntó que como alternativa “pódeselles obrigar a vir a fichar ao concello”. Precisamente, al pleno de este mes acudieron trabajadoras del SAF, y se aprobó una moción para pedir que Xunta y el Gobierno central aumenten su financiación.